Rajavartiosto avaa tapahtumia – näin 11 henkilöä jäivät maastossa kiinni

Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen kiinni 11 henkilöä epäiltynä valtionrajarikoksesta Lappeenrannassa Nuijamaan ja Joutsenon välisellä alueella.

Henkilöt ylittivät valtakunnan rajan maastoitse. He ovat miehiä ja Iranin kansalaisia. Kaikki henkilöt hakivat kiinnioton yhteydessä turvapaikkaa. Esitutkinnassa on selvinnyt, että ryhmää on avustettu Venäjän puolella luvattomassa rajanylityksessä.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto sanoo selvittämistä tapausta yhteistyössä Venäjän FSB:n rajavartiopalvelun kanssa.

Toissapäivänä Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti kiinni neljä miestä, jotka tulivat Suomeen maastorajan yli Parikkalan alueella. Asiaa selvitellään ja rajavartiostolla ei ole vielä selkeää tietoa, miten he ovat Suomeen tulleet.

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Heikki Ahtiainen vahvistaa, että kahdessa vuorokaudessa valtionrajarikoksesta epäiltyjä on ollut yhteensä 15.

Ahtiainen kertoo, että eilisen tapahtuman selvittäminen käynnistyi Viipurin alueen rajavaltuutetun ilmoituksesta Kaakkois-Suomen rajavartioston komentajalle. Venäjän puolen rajavaltuutettu oli kertonut, että heillä on havainto liikehdinnästä kohti rajaa.

– Tämän ilmoituksen perusteella suuntasimme resursseja. Kiinniotto tapahtui rauhallisesti. Se oli meille normaali keikka, jossa ei ollut mitään erikoista, Ahtiainen kuvaa Demokraatille.

Kiinniotto tapahtui hyvin lähellä valtakunnanrajaa lähellä rajaa menevältä tieltä Suomessa.

– Tieltä tavattiin.

Teitä on molemmin puolin lähellä rajaa.

Keskiviikkona puolestaan rajavartiosto sai tiedon rajan yli tulleista paikallisen asukkaan kautta. Asukas oli soittanut hätäkeskukseen, kun henkilöt olivat ilmestyneet hänen pihaansa ja koputtaneet ikkunaan.

AHTIAINEN toteaa, että Rajavartiolaitosta kiinnostaa esitutkintaviranomaisena järjestäjät, jotka ovat mahdollistaneet avustaneet 11 henkilöä Suomeen.

– Heidän kertomuksensa mukaan on ollut avustaja, joka on opastanut heitä maastossa kohti valtakunnanrajaa.

Turvapaikanhakija ei sinänsä saa tuomiota valtionrajarikoksesta, mutta tämä ei poista esitutkinnan toimittamista.

– Meitä kiinnostaa nimenomaan nämä teon taustat.

– On jatkoselvittelyn paikka Venäjän viranomaisten kanssa, että mihin asti heitä on kenties päästetty saattamaan.

– En osaa sanoa tässä vaiheessa, kuinka pitkän matkan he ovat tulleet ihan sitten fyysisesti jalan. Pitkää matkaa ainakaan Suomen puolella eivät kerenneet tulla, ennen kuin heidät tavattiin.

KYSYMYKSEEN, onko vastaavia rajanylityksiä voinut jäädä myös havaitsematta, Ahtiainen sanoo, että talvikelillä, kun maassa on hanki, on hyvin vaikea tulla rajan yli niin, ettei sitä huomattaisi.

Ahtiaisen mukaan Venäjän puolellakin valvontaverkko on toimiva.

– Yhteistyö on ihan hyvää. He valvovat siellä niin kuin tämä (Viipurin alueen rajavaltuutetun) ilmoituskin toi ilmi, että he kyllä omaa työtään tekevät siellä. Kyllä sieltä talvikelillä on äärettömän vaikea tulla.

Minkä takia heitä ei pysäytetty Venäjän puolella?

– Venäläiset ilmoittivat, että heillä on havainto, mutta he pääsivät tulemaan Suomen puolelle.

Keskiviikon neljästä ylittäjästä ei sen sijaan tullut ilmoitusta Venäjän puolelta.

– Ei tullut venäläisiltä, heillä ei ollut näistä havaintoa.

Keskiviikkona ja torstaina Suomeen tulleet valtionrajarikoksesta epäillyt 15 henkilöä ovat Ahtiaisen mukaan olleet kylmissään ja uupuneita mutta muutoin suhteellisen hyvässä kunnossa.

AHTIAINEN toteaa, että on vaikea ennakoida, ovatko nyt nähdyt tapaukset merkki siitä, että vastaavat tilanteet alkaisivat toistua.

– (Sisä)ministerikin sanoi tiedotustilaisuudessa, että ilmiö on olemassa ja varmasti sitä painetta on. Talviaika varmasti helpottaa, että ei sieltä niin helposti lähdetä liikenteeseen. Kevättä kohden sitten pitää seurata tilannetta, mihin tämä mahdollisesti etenee. Varaudumme tietysti, että tämä ilmiö leviää myös maastorajoille. Tietysti toivotaan, että ei, mutta se on yksi skenaario.

– Mutta kuten sanottu, myös Venäjän osapuoli tuntuu toimivan valtiosopimusten mukaisesti ja ainakin pyrkii estämään näitä. Se on myös heidän lainsäädäntönsä mukaan rikollista ylittää maastoitse rajaa, rajanylityspaikka on erikseen.

Venäjältä tällä hetkellä Suomeen pyrkivien määriä Ahtiainen ei lähde erikseen arvelemaan.

– Ei niillä määrilläkään ole niin väliä. Tämä ilmiö ja toimintatapa on se ongelma, että avustetaan ja järjestetään. Siihen koetetaan päästä käsiksi. Missä he sitten ovat, sitä en tiedä, varmaan eri kaupungeissa ja paikoissa. Määriä en osaa sanoa.