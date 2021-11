”Rajoitukset ovat perusteettomia” – Etelä-Afrikan presidentti kehotti perumaan kiellot heti

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa (kuvassa) on tuominnut koronan omikronmuunnoksen vuoksi asetetut matkustuskiellot, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja Britannian yleisradioyhtiö BBC. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lukuisat maat ovat asettaneet viime päivinä matkustusrajoituksia Etelä-Afrikalle ja muille eteläisen Afrikan maille. Matkustuskieltoja ovat asettaneet muun muassa EU, Britannia ja Yhdysvallat.

Ramaphosan mukaan matkustuskielloille ei ole tieteellistä pohjaa, ja hänen mielestään eteläinen Afrikka on joutunut epäoikeudenmukaisesti syrjityksi.

Ramaphosa myös väitti, etteivät kiellot olisi tehokkaita muunnoksen leviämisen estämisessä. Hänen mukaansa matkailun kieltäminen tekee vain lisää vahinkoa matkustuskieltoon asetettujen maiden taloudelle ja haittaa niiden koronatoimia sekä elpymistä.

Presidentti kehottikin matkustuskieltoja asettaneita maita perumaan kiellot välittömästi.

Ramaphosa myös ripitti G20-maita, jotka ovat hänen mukaansa hylänneet viime kuussa Roomassa antamansa sitoumukset. Maat olivat tuolloin kertoneet tukevansa kehittyvien maiden matkailusektorin elpymistä.

Presidentin mukaan rikkaiden maiden pitäisi matkustuskieltojen sijaan tukea kehittyvien maiden pyrkimyksiä saada käsiinsä ja valmistaa tarpeeksi rokotteita asukkailleen.

- Nämä rajoitukset ovat perusteettomia.

Hän kehotti rikkaita maita lopettamaan rokotteisiin liittyvän epätasa-arvon ruokkimisen.

Myös WHO varoitti liiasta hätäisyydestä.

Vain hieman yli 35 prosenttia Etelä-Afrikan aikuisväestöstä on täysin rokotettuja ja rokotuksiin epäilevästi suhtautuvia on laajasti. Etelä-Afrikka on tiettävästi pahimmin koronasta kärsinyt Afrikan mantereen maa.

Myös Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut maailman maita, ettei matkustuskieltoihin tartuttaisi liian hätäisesti. Sen sijaan WHO on kehottanut maita etsimään riskeihin ja tieteeseen pohjautuvan lähestymistavan.

- Kun omikronia on nyt havaittu useilla maailman alueilla, Afrikkaan kohdistuvien matkustuskieltojen asettaminen hyökkää maailmanlaajuista solidaarisuutta vastaan, WHO:n Afrikan alueen johtaja Matshidiso Moeti sanoi tiedotteessa.

Omikron havaittiin alkujaan Etelä-Afrikassa. Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt omikronin huolestuttavaksi muunnokseksi.

WHO on varoittanut, että Afrikan alhainen rokotuskattavuus voi johtaa siihen, että mantereesta tulee rokotuksille vastustuskykyisten virusmuunnosten lisääntymisalue. Järjestö on varoittanut, että rokotusvaje lisää uusien ja tappavien muunnosten riskiä.

Malawin presidentti syytti afrofobiasta.

Aiemmin sunnuntaina Malawin presidentti Lazarus Chakwera syytti länsimaita afrofobiasta, koska ne olivat lähteneet sulkemaan rajojaan.

Etelä-Afrikan lisäksi omikronia on löytynyt Afrikassa myös ainakin Botswanasta. Maan terveysministeri Edwin Dikoloti kertoi sunnuntaina, että maassa on havaittu 19 omikrontartuntaa.

Valtaosa tiedossa olevista tartunnoista on Dikolotin mukaan tullut ulkomailta ja tartunnan saaneista moni oli osallistunut samaan tilaisuuteen.

Perjantaina Botswana kertoi, että omikronia oli havaittu neljällä ulkomaan kansalaisella, jotka olivat tulleet maahan aiemmin tässä kuussa diplomaattitehtävän myötä.

Botswana ei ole suostunut kertomaan neljän tartunnan saaneen diplomaatin alkuperää, sillä tämän on pelätty johtavan viruksen geopolitisointiin.

Dikoloti kertoi olevansa huolissaan siitä, kuinka muunnoksen havainnutta maata on yritetty nähtävästi stigmatisoida. Ministeri viittasi mediatietoihin, joissa virusta oli kutsuttu Botswanan muunnokseksi.

Kanadassa on havaittu muunnosta kahdella Nigeriassa matkustaneella.

Kanadassa on havaittu maan ensimmäiset omikrontapaukset. Uutta koronavirusmuunnosta on havaittu kahdella vastikään Nigeriassa matkustaneella henkilöllä. Viranomaisten mukaan tartunnan saaneet ovat eristyksessä.

Ontarion provinssin paikallishallinto on vahvistanut, että omikrontartunnat on havaittu maan pääkaupungissa Ottawassa.

Kanada oli perjantaina estänyt matkustamisen seitsemästä Afrikan maasta omikronin leviämisen vuoksi. Nigeriasta matkustamista ei kuitenkaan ollut kielletty.

Omikron on levinnyt myös ympäri Eurooppaa. Lähimpänä Suomea tartuntatapauksia on todettu Tanskassa. Lisäksi tapauksia on havaittu ainakin Hollannissa, Britanniassa, Saksassa, Italiassa ja Tshekissä.

Myös Suomi on päättänyt kieltää ulkomaalaisten matkailijoiden maahantulon ulkorajoillaan tietyistä eteläisen Afrikan maista sunnuntai-iltapäivästä alkaen.

Suomen kansalainen tai Suomessa vakinaisesti asuva ulkomaalainen saa aina palata Suomeen, mutta heidät määrätään testeihin ja karanteeniin.

Rajoitus koskee matkailijoita, jotka ovat oleskelleet viimeisen 14 vuorokauden aikana Botswanassa, Eswatinissa, Etelä-Afrikassa, Lesothossa, Mosambikissa, Namibiassa tai Zimbabwessa.