Rajoituksia höllentävä Uusi-Seelanti ei aseta maskipakkoa – Syy maan mukaan: Käytön hyöty epävarma

Uudessa-Seelannissa ryhdytään helpottamaan tiukkoja koronarajoituksia vaiheittain torstaista alkaen. Ensin ovensa saavat avata kahvilat ja kauppakeskukset sekä ruokaravintolat. Myös yli 70-vuotiaiden sallitaan jälleen liikkua kotinsa ulkopuolella seitsemän viikon pakollisen karanteenin jälkeen. Kokoontumisen rajoitetaan edelleen enintään 10 henkeen.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri Jacinda Ardernin mukaan etäisyyttä toisiin täytyy edelleen pitää ja käsiä pestä huolellisesti.

– Emme voi olettaa, ettei koronavirus olisi yhä keskuudessamme, Ardern sanoi maanantaina.

Viiden miljoonan asukkaan Uusi-Seelanti on selvinnyt koronaepidemiasta varsin vähin vaurioin. Maassa on vahvistettu vain vajaat 1 200 tartuntatapausta ja 21 koronakuolemaa. Huhtikuun puolivälin jälkeen uusia tartuntoja on havaittu alle kymmenen päivässä.

Turismista riippuvaisessa Uudessa-Seelannissa sallitaan jälleen torstaista alkaen myös matkailu kotimaassa, mutta saarivaltion ulkorajoilla liikkumisrajoitukset pysyvät pääministerin mukaan voimassa vielä pitkään.

– Edessä on vielä vaaroja, joten pysykää valppaina, Ardern kehotti.

Ei maskipakkoa, koska hyöty epäselvä.

Rajoitusten purkamisen seuraava vaihe on vuorossa ensi viikon maanantaina, kun koulut ja päiväkodit avaavat ovensa. Pääministeri Ardern vakuutti vanhemmille, että ne ovat turvallisia paikkoja.

Ovensa avaaville ravintoloille sallittiin Uudessa-Seelannissa annosten myynti mukaan vasta pari viikkoa sitten. Baarit puolestaan joutuvat odottamaan lupaa toiminnan jatkamiseen ensi viikon torstaihin saakka.

Odotteluaikana omistajien on huolehdittava siitä, että asiakkaat voivat nauttia juomiaan riittävällä etäisyydellä toisistaan.

Ardernin mukaan baarit ovat vaarallisimpia paikkoja viruksen leviämisen kannalta.

Uuden-Seelannin johtavan terveysviranomaisen Ashley Bloomfieldin mukaan ihmiset saavat halutessaan pitää ulkona hengityssuojaimia, mutta pakollista se ei ole.

– Kyse ei ole saatavuudesta vaan todisteista (käytön hyödystä), ja ne ovat epävarmoja, Bloomfield sanoi New Zealand Herald -lehdessä.