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Talous

10.7.2026 06:14 ・ Päivitetty: 10.7.2026 06:14

Rakennusalalla myönteisiä merkkejä

Arja Jokiaho/Demokraatti

Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa 9,9 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kun ei huomioitu hintojen muutoksia, myynnin määrä kasvoi 9,3 prosenttia.

Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän.

- Rakennusyritysten liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos oli positiivinen jo yhdeksättä kuukautta peräkkäin, Haavisto kertoo tiedotteessa.

Toukokuussa kasvu oli vahvinta maa- ja vesirakentamisessa, jossa liikevaihto kasvoi 13,4 prosenttia. Vähiten kasvua nähtiin puolestaan talonrakentamisessa, mutta sielläkin liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia.

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