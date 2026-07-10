Talous
10.7.2026 06:14 ・ Päivitetty: 10.7.2026 06:14
Rakennusalalla myönteisiä merkkejä
Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa 9,9 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu.
Kun ei huomioitu hintojen muutoksia, myynnin määrä kasvoi 9,3 prosenttia.
Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän.
- Rakennusyritysten liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos oli positiivinen jo yhdeksättä kuukautta peräkkäin, Haavisto kertoo tiedotteessa.
Toukokuussa kasvu oli vahvinta maa- ja vesirakentamisessa, jossa liikevaihto kasvoi 13,4 prosenttia. Vähiten kasvua nähtiin puolestaan talonrakentamisessa, mutta sielläkin liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia.
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