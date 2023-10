Rakennusalan vaikeudet näkyvät metsäteollisuuden tuotteiden kysynnässä – heikentyi selvästi

Suomen metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä on heikentynyt keskeisillä markkina-alueilla selvästi kahden huippuvuoden jälkeen, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Taustalla ovat rakennusalaa haittaavat inflaatio, korkeat korot ja yleinen taloudellinen epävarmuus, Luken tiedotteessa sanotaan.

Vaikutukset näkyvät Suomen metsäteollisuuden tuotannossa, viennissä, hakkuumäärissä ja puukaupassa.

Esimerkiksi sahatavaran vienti ja tuotanto laskevat ennusteen mukaan tänä vuonna kahdeksan prosenttia viime vuodesta. Sahatavaran nimellinen vientihinta laskee ennusteen mukaan jopa neljänneksellä.

Myös sellun, paperin ja kartongin vientihinnat laskevat ennusteen mukaan tänä vuonna.

Sen sijaan vanerin vientihintaan Luke ennakoi neljän prosentin nousua, vaikka vanerin tuotanto ja vienti tippuvat ennusteen mukaan noin kuudenneksella.

Luken mukaan vanerin pitkään jatkunut vientihinnan nousu päättyi kesäkuussa. Nousu kuitenkin pitää vanerin keskimääräisen vientihinnan vielä viime vuotta korkeammalla.

ERIKOISTUTKIJA Jari Viitanen Lukesta kertoo STT:lle, että vuodet 2022 ja 2021 olivat Suomen metsäteollisuudessa poikkeuksellisen hyviä.

- Metsäteollisuustuotteiden kysyntä oli hyvä maailmalla. Muutamien tuotteiden vientihinnat nousivat ihan älyttömästi, vaikka Suomessa oli esimerkiksi UPM:n lakkoja, Viitanen kertoo.

- Hintojen nousu kompensoi tuotannon ja viennin määrän laskua. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo nousi vielä viime vuonna todella reippaasti.

Viitasen mukaan kuluvalle vuodelle ennakoitu pudotus on enemmänkin paluu pidemmän ajan keskimääräiselle tasolle ainakin viennin nimellisarvossa mitattuna.

- On aina hankala sanoa, mikä on normaali taso, mutta metsäteollisuustuotteiden nimellinen vientiarvo on ainakin palaamassa pidemmän ajan keskiarvolukemiin erityisesti ensi vuonna, Viitanen kertoo.

Luken ennusteen mukaan metsäteollisuustuotteiden kysynnässä nähtäisiin ensi vuonna jo hienoista piristymistä. Tuotanto- ja vientimäärien ennakoidaan kasvavan tai pysyvän ennallaan verrattuna kuluvan vuoden tasoon. Nimellisten vientihintojen ennustetaan sen sijaan laskevan.