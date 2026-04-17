Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

17.4.2026 06:21 ・ Päivitetty: 17.4.2026 06:33

Rakennusyhtiö: 95 tehtävää päättyy Suomessa

Arja Jokiaho

Rakennusyhtiö YIT kertoo muutosneuvotteluidensa päättyneen. Neuvotteluiden lopputuloksena 95 tehtävää päättyy Suomessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

YIT arvioi henkilöstövähennysten ja tehostamistoimien jälkeen saavuttavansa 18 miljoonan euron vuotuiset säästöt, inflaatiokorjatut kustannussäästöt ensi vuoden loppuun mennessä. Säästöistä seitsemän miljoonaa euroa arvioidaan toteutuvan kuluvan vuoden aikana.

Tehostamistoimista aiheutuvat yhteensä neljän miljoonan euron kulut kohdistuvat kuluvan vuoden ensimmäiselle vuosineljännekselle, ja ne sisällytetään liiketuloksen oikaisueriin.

Yhtiö kertoi muutosneuvotteluiden aloittamisesta helmikuun alussa. Tuolloin vähennystarpeeksi arvioitiin noin 115 työpaikkaa Suomessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
17.4.2026
Arvio: Kansallisteatterin uutuudessa Rautarouva ei ruostu vaikka dementia on lähimuistin jo hapertanutkin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU