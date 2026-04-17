Työmarkkinat
17.4.2026 06:21 ・ Päivitetty: 17.4.2026 06:33
Rakennusyhtiö: 95 tehtävää päättyy Suomessa
Rakennusyhtiö YIT kertoo muutosneuvotteluidensa päättyneen. Neuvotteluiden lopputuloksena 95 tehtävää päättyy Suomessa.
YIT arvioi henkilöstövähennysten ja tehostamistoimien jälkeen saavuttavansa 18 miljoonan euron vuotuiset säästöt, inflaatiokorjatut kustannussäästöt ensi vuoden loppuun mennessä. Säästöistä seitsemän miljoonaa euroa arvioidaan toteutuvan kuluvan vuoden aikana.
Tehostamistoimista aiheutuvat yhteensä neljän miljoonan euron kulut kohdistuvat kuluvan vuoden ensimmäiselle vuosineljännekselle, ja ne sisällytetään liiketuloksen oikaisueriin.
Yhtiö kertoi muutosneuvotteluiden aloittamisesta helmikuun alussa. Tuolloin vähennystarpeeksi arvioitiin noin 115 työpaikkaa Suomessa.
