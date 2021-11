Rakenteilla oleva yli 20-kerroksinen tornitalo sortui Nigeriassa – ihmisiä jäi loukkuun raunioihin

Rakenteilla oleva tornitalo on sortunut Nigerian runsasväkisimmässä kaupungissa Lagosissa. Kymmeniä ihmisiä on jäänyt loukkuun yli 20-kerroksisen talon raunioihin, kertovat rakennustyöntekijät ja viranomaiset. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ainakin yksi ihminen on kuollut, pelastustyöntekijät ja -viranomaiset kertovat. Lisäksi kolme ihmistä on saatu pelastettua raunioista elossa.

Uhriluku saattaa vielä nousta, ja uusien loukkuun jääneiden etsinnät ovat yhä kesken, uutistoimisto AFP:n toimittaja raportoi onnettomuuspaikalta. Yhden silminnäkijän mukaan kuolonuhreja olisi ainakin kymmenkunta.

Paikalle on rakennuksen sortumisen jälkeen kokoontunut vihaista väkijoukkoa, joka on turhautunut pelastustöiden hitaudesta. Armeija on kutsuttu paikalle auttamaan joukkojenhallinnassa.

Onnettomuus sattui Ikoyin kaupunginosassa, joka kuuluu Lagosin vauraimpiin.

Rakennusten sortumiset ovat Nigeriassa yleisiä, koska niihin käytetään huonoja materiaaleja ja rakennusmääräyksiä ei noudateta.

Uutista täydennetty ja päivitetty kuvitus.