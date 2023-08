Rallin MM-sarjassa ratkaisun hetket – ”Täällä on paljon vaikeampi voittaa tällä lähtöpaikalla kuin Virossa”

Viime vuonna Jyväskylässä voittoaan Hyundailla juhlinut Viron Ott Tänak on varauksellinen mahdollisuuksiinsa uusia voitto, nyt M-Sportin Fordilla. Hänen autonsa on kärsinyt moottoriongelmista. Vielä ennen Safaria Tänak kertoi auton olevan luotettava, mutta nopeudessa on kehitettävää. Pertti Knuuttila

– Menetimme testipäivän moottorinongelman takia myös Suomessa. Jos ei sada, se on minulle etu lähtöpaikkani takia, sanoi Tänak, joka starttaa reitille neljäntenä autona.

– Tosin keli vaihtuu täällä koko ajan. On vaikea sanoa, onko reitti nopeampi kuin viime vuonna. Kalle (Rovanperä) ja EP (Lappi) ovat erittäin kovassa rytmissä nyt. Sellaisessa rallissa kuin tässä, tarvitset täydellisen suorituskyvyn autosta, selvitti Tänak.

Hän ajoi aamun shakedownissa, mutteritestissä 4,48 kilometrin Rannankylässä ensimmäisellä vedolla 0,1 sekuntia nopeammin kuin Hyundain Lappi ja 0,7 sekuntia nopeammin kuin Toyotan Rovanperä. MM-kolmonen Thierry Neuville hävisi kaksi sekuntia.

Kaikkien ajokertojen jälkeen jäi Rovanperälle pohjat 0,8 sekunnin erolla ennen tallitoveri Elfyn Evansia. Lappi oli kolmas 0,3 jääneenä ja Tänak EP:stä vaivaiset 0,1 sekuntia. On selvää, että Keski-Suomessa nähdään huimaa kilvanajoa, jossa ei tunneta periksi antamista.

– Tulee olemaan kovan työn takana voitto täällä. Se vaatii onnea meille ja epäonnea muille. Aamun shake tuli hyvin. Uudet osuudet ovat aina iskun paikkoja, sen tietää kaikki. Myhinpää on Kallelle paha. Se pitää koettaa hyödyntää. Vitosella ajettavissa paikoissa otetaan etua ja otetaan riskiä. On oltava valmis reagoimaan yllätyksiin, sillä niitä tulee aina, suunnitteli Lappi iskua idässä.

Myhinpään museotielle on ajettu isokokoista ja irtonaista mursketta.

– Ennakkotesteissä löydettiin muutamia juttuja mutkavauhtiin, jolla haetaan parempaa ja eron kiinni kuromista Toyotiin. Kalleen pitää saada ajettua iso ero perjantaina, jotta sitä voi puolustaa lauantaina menestyksellä, selvitti Lappi.

– Keli on nopeampi, kun vertaa viime vuoden kuivaan Jyväskylään. Eka tiellä ei tule nyt kärsimään niin paljon, kun on kosteaa. Pöly on sitoutunut nyt tiehen. Tosin reunat voivat pettää, kun on pehmeää. Nyt on käynnissä paras kauteni. Eräpäivä lähenee, mutta hyvin menee silti, heitti aina rennosti jutteleva pieksämäkeläinen Lappi, jonka tähtäin on asetettu Jyväskylän toiseen voittoon.

KALLE Rovanperä janoaa Jyväskylän ensimmäistä voittoaan, mutta toppuuttelee.

– Täällä on paljon vaikeampi voittaa tällä lähtöpaikalla kuin Virossa. Riskiä pitää ottaa enemmän. Myhinpää on paha, siellä on isoa irtomursketta. Lauantaille haetaan hyvää lähtöpaikka, jos ei muutama tuollainen pätkä lisää pilaa sitä. Vaikea sanoa, onko tiet nopeampia. Se on nyt tamppautunut paljon ja paikoitellen torpparia enemmän. Kalle lähtee hyvillä fiiliksillä, kun väkeä on paljon liikkeellä. Kolme viikkoa rallia putkeen on ihan riittävästi, kiteytti Rovanperä hyväntuulisesti ja rennosti.

Tallipäällikönsä Jari-Matti Latvalan osallistumista ralliin luonnehti Kalle pilke silmäkulmassa.

– Pääspähän mies vielä ainakin kerran vetää.

Päällikkö itse tunnusti katsoneensa pätkiä myös videoilta ja välttävänsä sinkoilua.

– Kyllä katsoin vähän nauhoja niistä, joita en ole aikaisemmin ajanut. Taitaa olla Juhon (kartturi Hänninen) sanoja tuo sinkoilu. Otin vanhan rallisanan uusiokäyttöön. Kyllä tämä keli liukkaamman puolelle menee. Myhinpäässä on uutta mursketta, mikä tekee ehkä vaikean. Mukavaa tämä, kun pääsee heittämään tarinaa muiden kuljettajien kanssa ennen pätkien alkua, tunnelmoi Latvala tietävänä.

MM-sarjan kakkonen, Toyotan walesilainen tietää farmarin asvaltin, jota Suomessa kutsutaan torpparin asvaltiksi.

– Torpparia on nyt paljon. Jos on kuivaa, on tiet nopeampia. Sateessa pito menee siinä huonommaksi. En seuraa Kallen jälkiä. En katso niitä, koska ajamme eri lailla. Kalle kääntää autoa enemmän kuin mihin minä pyrin. Yritän tulla enemmän suoralla autolla. En voi itseasiassa olla täältä tyytyväinen muuhun kuin voittoon, latasi Evans, joka 55 pistettä Rovanperän takana.

MM-kolmonen Hyundain Neuville asettaa tavoitteekseen olla parempi kuin Rovanperä ja olla podiumilla.

– Täällä on löydettävä balanssi nopeuden ja riskien välillä. On kaksi uutta erikoiskoetta, joissa on haastetta. Keli on itseasiassa nopeampi ja tiet kovempia kuin viime vuonna. Kallen ja Elfynin linjoista näen joskus tosi outoja juttuja ja valintoja. Toisaalta meidän kori ei salli sellaisia linjoja. Kahden vararenkaan mukaan otto laskee vauhtia tosi paljon. Luulen, että kaikki yrittävät pärjätä vain yhdellä vararenkaalla, selvitti belgialainen, joka 58 takamatkalla Kallesta, kun MM-sarjaa on Jyskälä mukaan lukien on jäljellä viisi osakilpailua. Ja jaossa maksimissaan 150 MM-pistettä.

RALLY2 Skodalla Virossa toiseksi ajanut Sami Pajari lähtee tavoittelemaan Jyväskylästä nousujohteisesti voittoa.

– Kolmossijan ja kakkossijan jatkoksi ois ihan hyvä sarja ykkössija. Kisa on kova. Ison osan reitistä voi ajaa täysiä ensimmäisellä kierroksella. Toisella kierroksella on nosteltava. Hyvä fiilis testeistä ja shakesta. Pimeässä rallissa olen joskus ajanut osan Myhinpäästä, mutta en luule siitä olevan paljoa hyötyä, kuittasi vakuuttava työtä tehnyt lahtelainen Pajari.

Hyundain Rally2-autolla, toisen kerran Pajariakin haastamaan lähtee Emil Lindholm.

– Muutama asia keksittiin vielä tänäänkin, jolla menoa voi parantaa. Se on selvä, että taas mennään kovempaa. Virossa WRC2:n kärki ajoi sekunnin nopeammin per ek-kilometri kuin viime vuonna. Ja vertailukelpoisilla pätkillä. Ralli1-autoilla vauhti kasvoi 0,3-0,4 sekuntia per ek-kilometri, tietää Lindholm määrätietoisesti hyvällä fiiliksellä niin ikään.

– Reitin pehmeyden takia pelkään, että ensimmäisen ja toisen kierroksen välissä ajavia vetomiehiä on sata liikaa. Toivottavasti mitään joukkorengasrikkoja ei synny, kun kaivautuvat esiin. Raskaan kelin huomaa, kun auto ei kiihdy yhtä nopeasti kuin kovalla ja kuivalla, selvittää Lindholm.

Perjantaina ajetaan MM-sarjan pistetilanteen mukaisessa käännetyssä järjestyksessä hieman vajaa 105 ek-kilometriä. Jännitystä lisää huippuunsa ladatussa MM-taistossa sää. Tuleeko yhtenäinen sade vai paikallisia kuuroja, milloin ja missä? Sitä arvuutellaan, kunhan Harjun pyöritys, ek1, on ajettu tänä iltana, torstaina.