25.9.2025 11:51 ・ Päivitetty: 25.9.2025 11:51
Ranskan ex-presidentille 5 vuotta linnaa
Ranskassa maan entinen presidentti Nicolas Sarkozy on saanut viiden vuoden vankeustuomion. Oikeudessa käsiteltiin hänen vuoden 2007 presidentinvaalikampanjansa rahoitusta.
Oikeuden mukaan Sarkozy on todettu syylliseksi rikolliseen salaliittoon, mutta vapautettu muun muassa syytteestä liittyen laittoman vaalirahoituksen vastaanottamiseen.
SYYTTEEN mukaan Sarkozy olisi saanut rahoitusta kampanjaansa Libyan entiseltä johtajalta Muammar Gaddafilta.
Sarkozy oli Ranskan presidenttinä vuosina 2007-2012.
