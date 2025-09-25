Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

25.9.2025 09:31 ・ Päivitetty: 25.9.2025 09:31

Ranskan ex-presidentti Sarkozylle tuomio oikeusjutussa – otti vastaan laitonta vaalirahoitusta Muammar Gaddafilta

LEHTIKUVA / AFP / JULIEN DE ROSA
Nicolas Sarkozy saapumassa oikeuteen vaimonsa Carla Brunin kanssa Pariisissa torstaina.

Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy saa tuomion oikeusjutussa, jossa on käsitelty hänen vuoden 2007 presidentinvaalikampanjansa rahoitusta. Oikeuden päätös luetaan kuitenkin vasta myöhemmin, kertoo AFP.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Syytteen mukaan Sarkozy sai rahoitusta kampanjaansa Libyan entiseltä johtajalta Muammar Gaddafilta. Oikeuden mukaan hänet on todettu syylliseksi rikolliseen salaliittoon ja laittoman vaalirahoituksen vastaanottamiseen.

Sarkozy oli Ranskan presidenttinä vuosina 2007-2012.

Tuomioistuin vapautti Sarkozyn kuitenkin toisesta syytteestä, joka liittyi korruptioon.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
25.9.2025
Puolueet: Somemainonnan uudet EU-rajoitukset eivät estä disinformaation levittäjiä
Lue lisää

Susanna Luikku

Kotimaa
25.9.2025
Gynelogikäyntien hinnat karkasivat käsistä – ”Nainen on muutakin kuin synnytyselimensä”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
23.9.2025
Arvio: Hollywoodin älykköohjaaja Paul Thomas Anderson kuvasi tymäkän toimintaelokuvan jakautuneesta Amerikasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU