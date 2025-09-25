Ulkomaat
25.9.2025 09:31 ・ Päivitetty: 25.9.2025 09:31
Ranskan ex-presidentti Sarkozylle tuomio oikeusjutussa – otti vastaan laitonta vaalirahoitusta Muammar Gaddafilta
Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy saa tuomion oikeusjutussa, jossa on käsitelty hänen vuoden 2007 presidentinvaalikampanjansa rahoitusta. Oikeuden päätös luetaan kuitenkin vasta myöhemmin, kertoo AFP.
Syytteen mukaan Sarkozy sai rahoitusta kampanjaansa Libyan entiseltä johtajalta Muammar Gaddafilta. Oikeuden mukaan hänet on todettu syylliseksi rikolliseen salaliittoon ja laittoman vaalirahoituksen vastaanottamiseen.
Sarkozy oli Ranskan presidenttinä vuosina 2007-2012.
Tuomioistuin vapautti Sarkozyn kuitenkin toisesta syytteestä, joka liittyi korruptioon.
Kommentit
