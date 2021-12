Ranskan keskustaoikeisto nimesi presidenttiehdokkaan – ”Käännämme maalle uuden sivun Macronin jälkeen”

Ranskassa keskustaoikeistolainen puolue on valinnut Pariisin aluejohtajan Valerie Pecressen presidenttiehdokkaakseen ensi vuoden vaaleissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pecresse on puolueen kaikkien aikojen ensimmäinen naispresidenttiehdokas. Hänet tunnetaan maltillisen linjan kannattajana. Presidenttikampanjassaan Pecresse korostaa maahanmuuton hillintää, perhearvojen puolustamista ja rikollisuuden torjuntaa.

- Toisin kuin ääriliikkeet, me käännämme maalle uuden sivun Macronin jälkeen, mutta ilman, että revimme Ranskan historian sivuja, Pecresse sanoi lauantaina.

Pecressen edustama keskustaoikeisto on yksi Ranskan perinteisistä pääpuolueista. Vuoden 2017 presidentinvaaleissa puolue putosi ratkaisevalta toiselta kierrokselta ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Puolueen tuolloinen ehdokas Francois Fillon joutui jättäytymään pois presidenttikilvasta.

Ranskan presidentinvaalit järjestetään ensi vuoden huhtikuussa. Vaaleissa Pecresse saa vastaansa muun muassa oikeistolaisen Eric Zemmourin ja laitaoikeiston Marine Le Penin.

Istuva presidentti Emmanuel Macron ei ole vielä kertonut mahdollisista aikeistaan pyrkiä jatkokaudelle. Syys- ja lokakuussa tehtyjen mielipidekyselyjen mukaan Zemmour oli vahvin haastaja keskustalaiselle Macronille, jonka odotetaan asettuvan ehdolle toiseksi presidenttikaudeksi.

Zemmouria on tituleerattu ”Ranskan Trumpiksi”. Hän on muun muassa ehdottanut, että ”Ranskaan sopeutumattomat” maahanmuuttajat palautettaisiin kotimaihinsa ja että ranskalaisia kiellettäisiin antamasta lapsilleen ulkomaalaisen kuuloisia etunimiä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Zemmour on tuomittu kahdesti vihapuheesta.

Le Pen puolestaan pyrkii Ranskan presidentiksi jo kolmatta kertaa. Vuoden 2017 vaalit olivat lopulta kaksintaistelu Macronin ja Le Penin välillä.