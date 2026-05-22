Ulkomaat

22.5.2026 14:19 ・ Päivitetty: 22.5.2026 14:19

Ranskan presidenttikisaan uusi yrittäjä: pätkäpääministeri Attal ilmoittautui ehdolle

LEHTIKUVA / AFP
Attal julkaisi elämäkertansa toukokuun alussa.

Ranskan entinen pääministeri, poikkeuksellisen lyhyen kauden virassaan ollut Gabriel Attal ilmoitti perjantaina pyrkivänsä Ranskan presidentiksi ensi vuonna järjestettävissä vaaleissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Attal johtaa Ranskan nykyisen presidentin Emmanuel Macronin perustamaa sosiaaliliberaalia renessanssi-puoluetta. Kaksi kautta peräkkäin virassa ollut Macron ei voi ryhtyä ehdokkaaksi näissä vaaleissa, myöhemmin kylläkin.

Attal toimi Ranskan pääministerinä syyskuusta 2024 saman vuoden joulukuuhun. Lyhyen kautensa aikana hän oli sekä Ranskan kaikkien aikojen nuorin pääministeri että maan ensimmäinen avoimesti homoseksuaali pääministeri.

37-vuotias Attal haastaa 55-vuotiaan Edouard Philippen, joka johtaa keskustaoikeistolaista Horizons-puoluetta.

MIELIPIDEKYSELYISSÄ Philippen on ennustettu voittavan vaalit kisassa Ranskan äärioikeiston tulevaa ehdokasta vastaan, elleivät oikeistoliberaalien äänet jakaudu liikaa muiden ehdokkaiden kesken.

Ehdokkaaksi ilmoittautuessaan Attal vannoi nostavansa Ranskan jälleen Euroopan johtavaksi maaksi.

