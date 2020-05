Raportti Business Finlandin kohutuista koronarahoista julki – Heinäluoma kritisoi: ”Selvitys jättää kokonaan arvioimatta ministeriön oman ohjeistuksen riittävyyden”

Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut tänään BDO Audiator Oyltä tilaamansa tarkastusraportin Business Finlandin myöntämästä liiketoiminnan kehitysrahoituksesta koronaviruksen aiheuttamissa häiriötilanteissa.

DEMOKRAATTI Demokraatti

”Päähavainto tarkastuksen perusteella on se, että Business Finland on myöntänyt koronatukea säädösten mukaisesti. Tarkastuksessa on löytynyt yksittäistapauksia, joissa tuen myöntämisen kriteerit eivät ole täyttyneet. Näihin tietenkin puututaan. Kokonaiskuva kuitenkin on se, että tuki on saavuttanut hakijat kriteerit täyttäen ja lainsäädännön mukaisesti, johtaja Antti Joensuu työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoi tiedotteessa.

Tarkastuksen kohteena olivat käsittelyprosessin asianmukaisuus ja päätösten säädöstenmukaisuus, myöntö- ja hylkäysperusteet, hakemusmäärät ja käsittelyajat sekä myönnetyn rahoituksen aiottujen käyttökohteiden sääntöjenmukaisuus. Tarkastuksen tavoitteena oli lisäksi selvittää muun muassa, ovatko rahoituskriteerit selkeät ja hyvin viestitty.

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma kommentoi raporttia Facebookissa. Hänen mukaansa selvitys jättää kokonaan arvioimatta ministeriön oman ohjeistuksen riittävyyden avustusten jakamisessa.

”TEM:n selvitys Business Finlandin rahanjaosta ei myöskään huomioi, ovatko Business Finlandin avustukset riittävässä määrin kohdistuneet aidosti vaikeuksissa olevien yritysten auttamiseen. BF:n kautta rahaa ollaan jakamassa kaiken kaikkiaan 800 miljoonaa euroa, jonka vuoksi avustusrahojen kohdennuksen selvittäminen on välttämätöntä.”

Heinäluoma huomauttaa, että nyt vaikeuksissa olevan Suomen koko ravintolatoiminnan tällä viikolla linjattu tuki on noin 123 miljoonaa euroa. Tähän verrattuna Business Finlandin käytössä olevat rahat ovat moninkertaisia.

”Elinkeinotuet ovat tarpeellisia, mutta yhtä tärkeää on, että varojen käyttöä ja niiden kohdentumista arvioidaan asianmukaisesti. Valtiontalouden tarkastusviraston ja eduskunnan tarkastusvaliokunnan pitäisikin ottaa yritystukien kohdentuminen pikaisesti omalle työlistalleen, jotta vielä tämän vuoden aikana asiasta voitaisiin saada luotettavaa ja riippumatonta lisätietoa.”