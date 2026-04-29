29.4.2026 14:27 ・ Päivitetty: 29.4.2026 14:27
Raportti: Libanonissa akuutti ruokapula uhkaa yli miljoonaa ihmistä
Pitkälle yli 1,2:ta miljoonaa ihmistä Libanonissa uhkaa akuutti ruokapula Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin sodan vuoksi, kerrottiin YK:n alaisten järjestöjen ja Libanonin maatalousministeriön yhteisessä raportissa keskiviikkona.
Tilanne on huonontunut merkittävästi sodan alkamisen jälkeen, sillä ennen sitä akuutti ruokapula uhkasi noin 874 000:ta ihmistä, raportissa todettiin.
- Syinä ovat konflikti, joutuminen pakoon kodeistaan ja taloudelliset syyt. Akuutti ruokapula todennäköisesti pahenee ilman nopeaa ja jatkuvaa humanitaarista apua ja toimeentulon tukemista, raportissa sanottiin.
Raportin olivat tehneet YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO), YK:n alainen Maailman ruokaohjelma (WFP) ja Libanonin maatalousministeriö.
