Raportti: Libanonissa akuutti ruokapula uhkaa yli miljoonaa ihmistä

Pitkälle yli 1,2:ta miljoonaa ihmistä Libanonissa uhkaa akuutti ruokapula Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin sodan vuoksi, kerrottiin YK:n alaisten järjestöjen ja Libanonin maatalousministeriön yhteisessä raportissa keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tilanne on huonontunut merkittävästi sodan alkamisen jälkeen, sillä ennen sitä akuutti ruokapula uhkasi noin 874 000:ta ihmistä, raportissa todettiin.

- Syinä ovat konflikti, joutuminen pakoon kodeistaan ja taloudelliset syyt. Akuutti ruokapula todennäköisesti pahenee ilman nopeaa ja jatkuvaa humanitaarista apua ja toimeentulon tukemista, raportissa sanottiin.

Raportin olivat tehneet YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO), YK:n alainen Maailman ruokaohjelma (WFP) ja Libanonin maatalousministeriö.