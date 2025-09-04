Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

4.9.2025 07:29 ・ Päivitetty: 4.9.2025 07:50

Raportti: Työn sirpaleisuus on normi monilla aloilla – ”Tarvitaan uusia pelisääntöjä, tukea ja valta-asemien tunnustamista”

Collection Mix: Subjects RF / Demokraatti
Tutkijoiden mukaan monimuotoinen ansiotyö voi tarjota vapautta ja merkityksellisyyttä, mutta se myös lisää epävarmuutta ja kuormittaa.

Työelämä muuttuu vauhdilla: toimeentulo rakentuu projekteista ja pätkistä, ja työkykyä arvioidaan yhä useammin oman kokemuksen perusteella. Monilla aloilla työn sirpaleisuus on jo normi, mutta valtaa käytetään vanhoilla rakenteilla ja yksilö jää pärjäämään omillaan.

Demokraatti

Demokraatti

Työterveyslaitoksen sosiokulttuurista muutosta käsittelevän skenaarioraportin mukaan työelämä muuttuu yhä yksilölähtöisemmäksi ja monimuotoisemmaksi.

2030-luvulla työn tekemisen tavat, identiteetit ja käsitykset työkyvystä rakentuvat entistä vahvemmin yksilöllisten kokemusten, arvojen ja elämäntilanteiden varaan. Jotta kehitys ei johda yhteisöllisyyden heikkenemiseen ja eriarvoisuuteen, yksilöllisyys kaipaa rinnalleen jaettuja merkityksiä ja toimivia rakenteita.

– Työelämän pirstaloituessa tarvitaan uusia yhteisiä pelisääntöjä. Ne eivät synny ilman neuvotteluja, joissa tunnistetaan myös valtasuhteet ja eri osapuolten tavoitteet, sanoo tutkimuspäällikkö Anu Järvensivu Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

Monilla aloilla työn sirpaleisuus on jo normi. Esimerkiksi media- ja kulttuurialalla, maa- ja metsätaloudessa sekä ravintola- ja kaupan aloilla suuri osa työstä tehdään muissa kuin kokoaikaisissa työsuhteissa.

RAPORTIN arvioiden mukaan tulevaisuudessa yhä useampi saa toimeentulonsa useista lähteistä: projekteista, apurahoista, osa-aikatöistä, alustatyöstä tai pääomatuloista. Perinteiset rajat palkansaajan ja yrittäjän välillä hämärtyvät entisestään.

– Monimuotoinen ansiotyö voi tarjota vapautta ja mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä omilla ehdoilla. Mutta se voi myös lisätä epävarmuutta ja kuormittaa. Kun energia kuluu työn etsimiseen ja mahdollistamiseen eikä itse työhön, mielekkyys ja tuottavuus kärsivät, Järvensivu painottaa.

Lisää aiheesta

A-kassan kysely: Hallitus onnistui jarruttamaan työllistymistä – ”Osa-aikaista työtä ei kannata enää ottaa vastaan”

Toimeentulon sirpaloituminen edellyttää uudenlaista ajattelua työn sopimuksista, ehdoista ja järjestelmistä. Raportin mukaan esimerkiksi perustulo ja kansankapitalismi tulisi nostaa vahvemmin keskusteluun.

Lisäksi on varmistettava, että työterveyshuolto, työkyvyn tuki ja uraohjaus tavoittavat myös ne, joilla ei ole yhtä työnantajaa tai vakituista työsuhdetta.

TYÖKYKYÄ ei enää arvioida vain terveydentilan, diagnoosien tai fyysisten rajoitteiden perusteella. Yhä useampi määrittelee työkykynsä sen mukaan, miltä työ tuntuu: tukeeko se hyvinvointia, onko se mielekästä ja miten hyvin se mahdollistaa muuta elämää.

Muutoksen taustalla vaikuttavat muun muassa mielenterveyden haasteiden lisääntyminen, työelämän yksilöllistyminen sekä uudet arvot, kuten merkityksellisyyden ja kestävyyden tavoittelu.

– Työn tuottavuuskin perustuu yhä enemmän mielen hyvinvointiin ja psyykkiseen sitoutumiseen. Merkityksellisyys ja tunteet eivät ole vain yksityisasioita, vaan olennainen osa organisaatioiden toimintaa ja kestävyysajattelua, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen toteaa tiedotteessa.

YKSILÖN kokemukset kuormittumisesta tai rajojen hämärtymisestä ovat vaikeasti mitattavissa, mikä voi aiheuttaa tulkintaeroja työpaikoilla ja työterveyshuollossa.

Raportin mukaan tarvitaan kriittistä keskustelua siitä, miten tutkimus ja politiikka ohjaavat työkykyä koskevia toimenpiteitä ja tukitoimia.

– On tärkeää, ettei kokemuksellisen työkyvyn ympärille kasva palvelujärjestelmiä, jotka nimeävät yhä uusia kokemustiloja oireiksi ja häiriöiksi. Tarvitaan keinoja käsitellä uudistuvan työkyvyn haasteita osana arjen työtä ja työpaikan kulttuurin uudistamista, Väänänen korostaa.

Juttuun lisätty tiedotelähde klo 11.49.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

25.8.2025 11:46

A-kassan kysely: Hallitus onnistui jarruttamaan työllistymistä – ”Osa-aikaista työtä ei kannata enää ottaa vastaan”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
3.9.2025
Valtakunnansovittelija kaipaa keskustelua siitä, milloin yleisestä linjasta voidaan poiketa – “Tasapäistäminen tuntuu aika erikoiselta”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
3.9.2025
SDP:n Marttila vankilain uudistuksesta: Vankiloihin tarvitaan myös lisää tilaa ja henkilökuntaa
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
3.9.2025
Arvio: Jani Kaaron kirjassa kuvataan, millaista on massahysteria – laumasielu elää niin jalkapallohuliganismissa kuin poliittisissa liikkeissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU