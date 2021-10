”Ratkaisua voi pitää kohtuullisena” – matkailu- ja ravintola-alan syksyn palkankorotuksista sopu

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja työnantajien etujärjestö Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ovat päässeet sopuun meneillään olevan sopimuskauden viimeisestä palkankorotuserästä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Palkat nousevat lokakuun alusta alkaen 1,9 prosenttia ja iltalisää nostetaan 20 sentillä 1,30 euroon. Yötyölisää korotetaan 2,17 eurosta 2,21 euroon. Sopimuskausi päättyy 31. maaliskuuta 2022.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevien työntekijöiden ja esimiesten työehtosopimusten viimeinen palkankorotuserä tulee sekä taulukkopalkkoihin että henkilökohtaisiin palkkoihin.

Palkkaratkaisun osana myös työpaikan henkilöstön edustajille maksettaviin korvauksiin tehtiin sopimuskauden aikana tehtyjä palkankorotuksia vastaavat korotukset.

– Koronarajoituksilla on ollut alan toimintaan erittäin haitallinen vaikutus. Tämä sopimuskauden viimeinen palkankorotuserä jouduttiin sopimaan tilanteessa, jossa ravintolarajoitukset ovat vasta lieventymässä ja yrityksillä on edelleen taloudellisia vaikeuksia. Tilanteeseen nähden ratkaisua, korotuksia, voi pitää kohtuullisena, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen arvioi tiedotteessa.

Hän toteaa, että koronarajoitusten lieventäminen on hyvä asia kevään sopimusneuvottelujen kannalta.

– Nyt niistä on pikaisesti päästävä kokonaan eroon, jotta ala pääsee nopeasti toipumaan.

”Työntekijät ovat eläneet samaa tuskaa yrittäjiemme kanssa.”

Rönni-Sällinen pitää tulevia kevään sopimusneuvotteluja alan kehittymisen kannalta erittäin merkittävinä. Alan ammattilaiset arvioivat tehtävän sopimuksen perusteella, pystyykö ala tarjoamaan heille mielekästä ja toimeentulon takaavaa työtä.

PAMin puheenjohtaja korostaa, että korona on muuttanut matkailu- ja ravintola-alaa pysyvästi.

– Alan työntekijöille se on merkinnyt lomautuksia, väheneviä työtunteja ja sitä myötä toimeentulon selvää heikkenemistä. Nyt alalla on osaavasta työvoimasta huutava pula. Tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa meidän on löydettävä ratkaisuja alan vetovoimaan parantumiseen, jotta jatkossakin alalla työskentelisi sitoutunutta ja ammattitaitoista työvoimaa.

MaRan mielestä palkkaratkaisu on alan yritysten kannalta kallis, koska matkustus-, ravintola- ja yleisötilaisuuksien rajoitukset ovat tyhjentäneet yritysten kassat, syöneet pääomat ja velkaannuttaneet yritykset pahasti.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa, että yritysten kannalta taloudellisesti ainoa oikea ratkaisu olisi ollut, ettei palkkoja olisi korotettu lainkaan tai niitä olisi jopa alennettu.

– Tämä olisi kuitenkin ollut inhimillisesti väärä ratkaisu alamme ammattitaitoisia työntekijöitä kohtaan. He ovat kärsineet pahasti koronakriisistä ja eläneet samaa tuskaa jäsenyrittäjiemme kanssa, Lappi sanoo tiedotteessa.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelujen työehtosopimuksen piirissä on yli 80 000 työntekijää muun muassa ravintola-, majoitus-, keilahalli-, kongressi-, kokous- ja liikenneasematoimialoilla.