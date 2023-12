Rauhanrahastoon on tullut merkittävä määrä lahjoituksia presidentti Ahtisaaren kuoleman jälkeen

Edesmenneen presidentti Martti Ahtisaaren CMI-säätiön Rauhanrahastoon on tullut merkittävä määrä lahjoituksia Ahtisaaren kuoleman jälkeen. Ahtisaari perusti rauhanvälitykseen erikoistuneen CMI:n vuonna 2000. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rauhanrahastoon on tullut Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran 10 miljoonan euron lahjoituksen lisäksi yksityisiä lahjoituksia yli 600 000 euroa, CMI kertoo tiedotteessa. Lahjoituksen on tehnyt CMI:n mukaan yli 500 yksityishenkilöä sekä lähes 100 yritystä ja yhteisöä. Suurin osa lahjoituksista on tehty Ahtisaaren kuoleman jälkeen.

Rauhanrahaston tavoitteena on turvata Ahtisaaren elämäntyö ja perintö. Ahtisaaren omaiset ovat toivoneet, että Ahtisaaren elämäntyötä muistettaisiin lahjoituksella vuosi sitten perustettuun Rauhanrahastoon. Tavoitteena on kerätä 30 miljoonan euron pääoma vuoden 2026 loppuun mennessä.