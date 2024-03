Razmyar: “Pääministerin johtajuus on huomenna testissä”

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar kirjoittaa tiedotteessaan, että eduskunnassa käytettiin lähes tunti työmarkkinakeskusteluun, jossa hallitus onnistui löytämään syyt käsissä olevaan tilanteeseen lähes kaikkialta muualta, mutta omaa vastuutaan hallitus ei osannut arvioida hetkeäkään. Demokraatti Demokraatti

– Ottaen huomioon, että maa on menossa kaaoksen, oli kyselytunti täysin absurdi. Kuuntelimme samaa mantraa, jota hallitus on toistanut koko syksyn ja kevään. On ollut neuvottelupöytiä. He laittavat Suomen kuntoon. On tultu niin paljon vastaan. Mutta mitään ei ole tapahtunut, koska palkansaajaliike ei tule vastaan, Razmyar jatkaa tiedotteessaan.

Hän sanoo, ettei hallituksen mantra pidä paikkaansa ja hallituksen tulisi ottaa lusikka kauniiseen käteensä ja arvioida omaa toimintaansa.

Razmyar sanoo, että tällä viikolla palkansaajaliike on lähestynyt hallitusta pitkälle menevällä kompromissiesityksellä mutta hallitukselle mikään vastaantulo ei riitä.

– Palkansaajaliike on jo tullut vastaan kompromissiesityksellä, mutta missä hallitus itse on tullut vastaan?

Odotukset huomista pääministerin koollekutsumaa työmarkkinatoimijoiden tapaamista kohden ovat Razmyarin mukaan korkealla.

– Koko Suomi odottaa perjantain tapaamista. Olisiko aika saada tähän maahan työrauha ja välttää nämä mittavat lakot? Viime kaudella Kesärannan pöydän ympärillä ratkaistiin Marinin hallituksen johdolla aivan eri luokan kriisit: koronakriisi, sota, sähkökriisi, Nato. On se nyt kumma, jos ei hallitus tätä itse aiheuttamaansa kriisiä pysty ratkaisemaan. Pääministerin johtajuus on huomenna testissä, päättää Razmyar.