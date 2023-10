Rehn haastoi Halla-ahon ja Stubbin tiukalla kysymyksellä työmarkkinatilanteesta – tällaiset vastaukset hän sai

Valtakunnallisille yrittäjäpäiville Porissa tentattiin tänään toimittaja Jari Korkin kysymyksin presidenttiehdokkaita. Johannes Ijäs Demokraatti

Kuten odottaa saattaa, alkuun presidenttiehdokkaat Mika Aaltola, Pekka Haavisto, Jussi Halla-aho, Olli Rehn ja Alexander Stubb ottivat tuoreeltaan kantaa Israelin tapahtumiin, tämän jälkeen edettiin suomalaisen työmarkkinatilanteen kautta pohtimaan Venäjän kehitystä tulevan presidenttikauden aikana.

Yksi tentin kiinnostavista kohdista oli, kun osa ehdokkaista pohti, mitä seuraisi, jos Donald Trump valittaisiin uudestaan Yhdysvaltain presidentiksi. Keskustelun käynnisti valitsijayhdistyksen ehdokas Haavisto.

– Yhdysvaltain presidentinvaalit näyttävät vähän pelottavilta, mahdollisesti presidentti Trumpin paluu esimerkiksi, toisenlaiset ajatukset Ukrainasta, Haavisto pohdiskeli.

Hän kuitenkin muistutti heti perään, että edellisellä Trumpin kaudella USA piti kiinni Natoon liittyvistä sitoumuksistaan.

– En maalaisi tässä vielä piruja seinille. Meidän täytyy tulla toimeen kaikkien demokraattisesti valittujen Yhdysvaltain presidenttien kanssa myös tulevaisuudessa. Tämä on minusta selviö, Haavisto sanoi.

PERUSSUOMALAISTEN ehdokas Jussi Halla-aho totesi, ettei Trump ole mikään tuntematon muuttuja, vaan oli jo presidenttinä neljä vuotta.

– Mitään katastrofia ei tapahtunut jatkuvista ennusteluista huolimatta. Minun on hyvin vaikea nähdä, että Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuri linja muuttuisi siitä, että Trump valittaisiin toiseen kertaan presidentiksi, Halla-aho sanoi.

– Sen sijaan yksi terveellinen ilmiö, joka tapahtui Trumpin ensimmäisellä kaudella oli se, että kun hän kyseenalaisti Yhdysvaltain roolin Naton pääasiallisena rahoittajana ja Naton toimintojen pääasiallisena mahdollistajana. Hän lähetti kyllä ihan terveen viestin siitä, että eurooppalaisten on kannettava suurempi vastuu oman mantereensa ja maanosansa puolustamisesta, hän jatkoi.

Kun tentissä keskusteltiin sotaväsymyksestä eli siitä, onko uhka, että Ukrainaa tukevat maat väsyvät, Halla-aho käänsi katsettaan myös mediaan.

Hänen mielestään media tulee psyykanneeksi sotaväsymykseen. Halla-aho totesi, ettei ole nähnyt päätöksentekijöiden piirissä väsymystä tai laajemmalle menevää keskustelua siitä, että pitäisi lopettaa Ukrainan tukeminen.

– Media sen sijaan julkaisee tällaisia otsikoita harva se päivä, että iskeekö tänään sotaväsymys, missä sotaväsymys iskee. Ja kun Venäjälläkin luetaan meidän lehtiämme ja nähdään ne otsikot, niin kaikki tällaiset viestit kannustavat Putinia jatkamaan sotaa, koska hän näkee ne merkkeinä siitä, että aika todella on työskentelemässä hänen hyväkseen, Halla-aho sanoi.

VALITSIJAYHDISTYKSEN ehdokkaaksi tähtäävä Mika Aaltola totesi, että Putinkin seuraa Yhdysvaltain presidentinvaaleja ja jatkaa sotaansa varmasti ainakin siihen asti.

– Pitää muistaa se, että Putin ei koe käyvänsä sotaa Ukrainaa vastaan. Hänhän olettaa ja venäläisessä propagandassa on hyvin yleistä, että Ukrainaa ei ole olemassa. Se mitä vastaan hän käy sotaa, on länttä ja Natoa vastaan ja meidänkin pitäisi herätä siihen, että Putinin haaste on pitkäaikainen, Aaltola pohdiskeli Putinin edesottamuksia.

Valitsijayhdistyksen ja keskustan presidenttiehdokas Olli Rehn painotti, että Suomen presidentin pitää pärjätä kaikenlaisten USA:n presidenttien kanssa, olivatpa he demokraatteja tai republikaaneja.

– Donald Trumpin linja tiedetään ja muistetaan myöskin hänen ainakin tähän asti ainoa kautensa tai ensimmäinen kautensa. Silloin Yhdysvaltain politiikan ja hallinnon, sekä kongressin että ulkoasiainhallinnon sisällä vallitseva voimakas jatkuvuus piti Yhdysvallat sitoutuneena Eurooppaan. Meillä ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, miten käy seuraavalla kerralla, jos Trump tulee valittua.

Rehn jatkoi, että tämän varaan Putin pitkälle laskee ja pelaa pitkää peliä, kulutussotaa.

– Sen takia lännen yhtenäisyys on valtavan tärkeä, Rehn sanoi ja totesi Ukrainan taistelevan vapauden, demokratian ja myös Euroopan puolesta.

PRESIDENTTITENTISSÄ sivuttiin myös kotimaista työmarkkinatilannetta.

Olli Rehn haastoi tässä kokoomuksen ehdokkaaksi asetettavaa Alexander Stubbia ja perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa.

Rehn huolehti Suomen työvoiman saatavuudesta todeten olevan ongelmallista, että hallitusohjelmassa on kohta, jossa ulkomaisen työntekijän tulisi poistua maasta kolmen kuukauden jälkeen. Rehn puhui ”maaastapoistumispakosta” ja totesi työministeri Arto Satosen (kok.) esittäneen, että tästä kohdasta voitaisiin luopua korkean osaamisen työntekijöiden kohdalla.

– Minusta siitä voitaisiin luopua kokonaan. Oikeastaan kysyisinkin varsinkin Alexilta ja Jussilta, että voisivatko he edesauttaa tässä, koska uskon, että he jakavat tämän huolen osaavan työvoiman saatavuudesta suomalaisissa yrityksissä, Rehn sanoi.

Halla-aholla puhui pitkään julkisen talouden kestävyydestä ja siitä, ettei voida jatkuvasti elää yli varojen velalla. Hän valitti, että kun toimia tehdään, ”valitettavasti ensimmäinen selkäydinreaktio monilla tahoilla on se, että ajetaan soppatykit asemiin ja ryhdytään lietsomaan kapinaa”.

Halla-ahon mukaan tämä on kansakunnan kokoanaisedun kannalta vastuutonta. Hän sanoi, ettei sellaista keinoja olekaan, jotka eivät osuisi ainakin lyhyellä tähtäyksellä johonkuhun.

– Näkisin, että presidentin tärkein tehtävä tällaisessa tilanteessa on muistaa roolinsa ei-puoluepoliittisena ja ei-intressiryhmiin sidottuna tahona, jonka velvollisuus on yrittää löytää kaikkiin ongelmiin sellaisia tulokulmia, jotka eivät edusta pelkästään jonkin intressiryhmän, vaikkapa työnantajien tai työntekijöiden näkemystä, vaan on synteesi niistä ja pyrkii ottamaan huomioon parhaalla ja tasapainoisimmalla mahdollisella tavalla kaikkien suomalaisten intressit.

REHNIN kritiikkiin kolmen kuukauden sääntöä kohtaan Halla-aho totesi, että hallitusohjelma on kompromissi, joka ei heijasta puhtaasti minkään hallituspuolueen näkemyksiä.

Hänen mukaansa perussuomalaisille on ”tärkeää se, että Suomeen ei ole yhtä helppoa tulla elämään loppuelämäkseen sosiaaliturvalla kuin tällä hetkellä on”.

– Tämä tavoite ei millään tavalla sulje pois sitä, että Suomi on houkutteleva kohde ihmisille, jotka pystyvät elättämään itsensä ja mielellään vielä kontribuoimaan julkiseen kassaan.

Rehn ei saanut Stubbilta suoraa vastausta kysymykseensä. Stubb totesi, että tasavallan presidentin tehtävä esimerkiksi työmarkkinakysymyksissä on olla keskustelija eikä toimija.

– Tasavallan presidentti on se henkilö, joka pyrkii vähentämään vastakkainasettelua Suomessa olipa sitten kyse työmarkkinoista tai keskustelukulttuurista. Hän ei voi missään muodossa ottaa puoluepoliittisia kantoja tai puuttua päivänpolitiikkaan, Stubb sanoi.

Stubbin mukaan presidentti voi toimia vienninedistämisessä mutta ei puuttua yksittäisiin hallituspolitiikan kysymyksiin vaikkapa maahanmuutosta.

Katso tästä Suomen Yrittäjien presidenttitentin tallenne