Rehn hallitusohjelmasta: ”Ristiriitainen viesti” – Suomen Pankki odottaa talouden kääntyvän loivaan kasvuun

Suomen Pankki ennustaa, että Suomen talous kääntyy tulevina vuosina lievästä taantumasta loivaan kasvuun. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pankki arvioi talouden supistuvan tänä vuonna 0,4 prosenttia. Hintojen nousu, kiristynyt rahapolitiikka ja heikko vientikysyntä viivyttävät kasvun käynnistymistä.

- Taantuma on kuitenkin jäämässä lyhytaikaiseksi, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn toteaa.

Hän arvioi, että inflaatio hidastuu erityisesti energian hintojen laskun ansiosta selvästi jo kuluvan vuoden aikana, mikä yhdessä nimellisansioiden ripeän kasvun ja etuuksien indeksikorotusten kanssa parantaa kotitalouksien ostovoimaa.

Sen seurauksena Suomen Pankki ennustaa talouden piristyvän lievästi 0,9 prosenttiin ensi vuonna. Vuonna 2025 talouskasvu vahvistuu 1,5 prosenttiin.

Korkojen nousu vaimentaa Suomen Pankin arvion mukaan kuitenkin sekä investointien että yksityisen kulutuksen kasvua myös lähivuosina. Samalla Suomen tärkeimmät vientimarkkinat ja sen myötä Suomen vienti kasvavat kituliaasti.

- Työllisyys pysyy talouden valopilkkuna, vaikka aivan vahvin työllisyyden vire taukoaa, Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum toteaa.

SUOMEN PANKKI julkaisi tiistaina ennusteensa vuosille 2023-2025.

Ensi vuonna Suomen inflaatio vaimenee ennusteen mukaan 1,3 prosenttiin, kun kiristynyt rahapolitiikka alkaa purra.

Kulutustavaroiden ja palveluiden hintakehitystä mittaava pohjainflaatio hidastuu kuitenkin viiveellä muun muassa palkankorotusten vuoksi.

Palkansaajien reaaliansiot kasvavat tulevina vuosina. Suomen Pankki varoittaa kuitenkin, ettei taistelu inflaatiota vastaan ole vielä ohi, joten kotitalouksien ja yritysten lainakorot pysyvät toistaiseksi korkeampina kuin mihin viime vuosien aikana on totuttu.

Rehn huomauttaa, että pohjainflaation on oltava selkeästi ja kestävästi laskusuunnassa ennen kuin rahapolitiikan kiristäminen lopetetaan.

- Elleivät lähiviikot tuo tullessaan suuria yllätyksiä talouskehitykseen, on syytä odottaa, että korkoja nostetaan seuraavassa rahapolitiikkakokouksessa heinäkuussa.

REHN SANOO pankin johtokunnan huolestuneen hallitusohjelman kirjauksesta, jonka mukaan ”Suomi ajaa toimia, joilla rajataan eurojärjestelmän systeemiriskiä”.

Rehnin mukaan kirjauksessa näytetään viittaavan Euroopan keskuspankin taseen kokoon ja osto-ohjelmiin, mikä menee EKP:n rahapolitiikan kovaan ytimeen.

- EU:n perussopimuksessa ja Euroopan keskuspankin perussäännössä säädetään keskuspankkien yksiselitteinen kielto ottaa vastaan ohjeita miltään taholta, kuten jäsenvaltioiden hallituksilta. Tähän kaikki 27 jäsenmaata ovat sitoutuneet.

Suomen Pankin johtokunta kirjelmöi asiasta viikonloppuna kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle, jonka eduskunta tiistaina valitsi uudeksi pääministeriksi. Rehn kommentoi asiaa Suomen Pankin talousennustetta koskevassa tiedotustilaisuudessa.

Orpo kertoi tiedotusvälineille, että hallitus selvittää ohjelmansa keskuspankkeja koskevan kirjauksen.

- Kaikessa pitää toimia lain säännösten mukaisesti. Muistaakseni kyllä keskuspankin omissa säännöissä lukee, että pitää noudattaa no bailout -periaatetta, mutta selvitetään tämä rauhassa, ja jos siinä on jokin virhe, me korjaamme sen.

REHN kritisoi tiistaina myös hallitusohjelman viestiä työperäisen maahanmuuton lisäämisestä ristiriitaiseksi.

Ohjelmassa tuodaan useassa kohdin esiin työperäisen ja opiskeluperäisen maahanmuuton ja kansainvälisten osaajien rekrytoinnin merkitys talouden kasvulle Suomessa.

Toisaalta oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään ja ulkomaalaislakia muutetaan ohjelman mukaan useilla tavoilla.