Rehtorit kehuvat koulupäivän kulkua – ”Opettajat ovat tehneet todella hyvää työtä”

Paluu koulunpenkille on lähtenyt käyntiin hyvin, kertovat STT:n haastattelemat rehtorit. Oulunsalon Kirkonkylän koulun, Turun Katariinan koulun, Tampereen Sammon koulun, Varkauden Waltterin koulun ja Vantaan Jokiniemen koulun rehtoreiden mukaan lapset ovat olleet jopa iloisia päästessään takaisin kouluun.

Demokraatti.fi/STT

Peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa palattiin tänään lähiopetukseen. Peruskoulujen oppilaat ovat olleet koronakriisin vuoksi etäopetuksessa maaliskuun puolivälistä lähtien.

– Koulu on lähtenyt käyntiin oikein mukavasti, kertoo Oulunsalon Kirkonkylän koulun rehtori Jouko Jokirinta.

Oppilaat ovat tulleet kouluun porrastetusti puolen tunnin välein, eikä ongelmia ole Jokirinnan mukaan näkynyt.

Myös Turussa sijaitsevan Katariinan koulun rehtori Jorma Kauppila kuvaa aamua mukavaksi.

– Lapset ja nuoret ovat olleet tyytyväisiä päästessään tänne. Järjestelyt ovat sujuneet niin kuin etukäteen suunniteltiin, Kauppila sanoo.

Tampereella Sammon koulun rehtori Maaret Tervonen kertoo puolestaan, että koulu on lähtenyt käyntiin hyvin ja rauhallisesti.

– Oppilaat ovat olleet innoissaan palatessaan kouluun, Tervonen kuvaa tunnelmia.

Porrastukset ja ruokailu toimineet hyvin

Vantaalaisen Jokiniemen peruskoulun rehtori Leena Kolho-Venäläinen kertoo niin ikään, että kouluaamu on sujunut hyvin.

– Opettajat ovat tehneet todella hyvää työtä, hän sanoo.

Ennakkovalmisteluja eniten vaativat porrastukset ja ruokailu ovat Kolho-Venäläisen mukaan onnistuneet mainiosti. Opettajien lisäksi oppilaat ovat noudattaneet hienosti ohjeita.

Varkaudessa Waltterin koulun vs. rehtorin Teemu Mustosen mukaan koulupäivä on lähtenyt käyntiin rauhallisesti. Oppilaat ovat tulleet liukuen kouluun, eikä minkäänlaisia ruuhkia ole syntynyt. Etäämpää koulukyydillä tulleet pääsivät luokkiin ensin ja lähempänä asuvat sen jälkeen.

Riski koronavirustartunnoista kouluissa on pieni

Etukäteen huolta on herättänyt se, kuinka moni vanhemmista ei laske lastaan kouluun koronakriisin vuoksi. Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan etäopetusta ei voida enää jatkaa, koska terveysviranomaiset arvioivat, ettei valmiuslain edellyttämää välttämätöntä perustetta sille enää ole.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan lasten ja koulujen rooli koronavirustartuntojen levittäjinä vaikuttaa kansainvälisten tutkimusten perusteella olevan pieni.

– Lapsilla kouluissa tapahtuvat tartunnat ovat mahdollisia, mutta tartuntaketjujen syntyminen kouluissa on varsin harvinaista, sanoi lasten infektiolääkäri Otto Helve aiemmin tällä viikolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Riskiryhmiin kuuluvat vanhemmat anoneet lupaa poissaoloihin

Oulunsalon Kirkonkylän koulun 351 oppilaasta 27 on anonut poissaoloa koronakriisin vuoksi. Rehtori Jokirinta arvioi, että anomukset ovat perusteltuja. Erityisesti riskiryhmiin kuuluvat vanhemmat ovat huolissaan mahdollisista koronatartunnoista.

Katariinan koulussa Turussa on vain luvallisia poissaoloja. 18 prosenttia oppilaista on rehtori Kauppilan mukaan saanut luvan jäädä pois koronakriisiin liittyvistä syistä. Sammon koulussa Tampereella poissaoloa on lapselleen anonut vähän yli 50 huoltajaa. Rehtori Tervonen kertoo hyväksyneensä kaikki anomukset.

Jokiniemen peruskoulussa Vantaalla 5–10 prosenttia oppilaista on rehtori Kolho-Venäläisen mukaan jäänyt tulematta kouluun koronakriisin vuoksi.

Varkautelaisen Waltterin koulun Mustonen kertoo, että koronatilanteen vuoksi poissaololuvan on saanut noin 12 prosenttia koululaisista. Waltterin koulussa opiskelee yli 800 koululaista.

Arvostus opettajien työtä kohtaan noussut

Mustosen mukaan myös etäopetus sujui hyvin. Oppilailta ja heidän huoltajiltaan kysyttiin kokemuksia siitä, mikä toimii ja mikä ei. Opettajia on ohjeistettu jatkuvasti.

– Ponnistus on ollut iso opettajille, oppilaille ja huoltajille. Hyvin kaikki ovat selvinneet alkuhaasteista huolimatta, Mustonen arvioi.

Hän kertoo, että viime viikkoina opettajat saivat kiitoksia oppilailta ja huoltajilta. Opettajat ovat saaneet ymmärrystä siitä, että tilanne oli todella haastava.

– Monilla arvostus opettajien työtä kohtaan nousi paljon, Mustonen sanoo.

Hänen mukaansa tarkoitus oli, että viime viikolla olisi käyty opettajien kesken keskustelu, mitkä etäopetuksen aikaiset keinot voisi ottaa käyttöön myös normaalissa opetuksessa. Keskustelu siirtyi kuitenkin organisointikiireiden vuoksi, mutta se on tarkoitus käydä myöhemmin tänä keväänä.

Ohjeistukset olivat ristiriitaisia

Etäopetuksessa oli myös Oulunsalon rehtori Jokirinnan mukaan alkuhankaluuksia, kun kelkka piti kääntää kokonaan. Ohjeistukset olivat hänen mukaansa ristiriitaisia.

– Opettajat ovat tehneet aivan loistavaa työtä. Meillä on todella osaava henkilöstö, Jokirinta sanoo.

Hän kertoo, että etäopetuksessa opettajien työmäärä on lähes tuplaantunut. Etäopetus sujui hänen mukaansa kuitenkin yllättävän hyvin.

Huoltajat tyytyväisiä järjestelyihin

Katariinan koulun rehtori Kauppilakin arvioi, että etäopetus meni erittäin hyvin pienen harjoittelun jälkeen. Kaikilla Katariinan koulun oppilailla ykkösluokasta lähtien on käytössään jokin päätelaite.

– Huoltajat ovat olleet tyytyväisiä koulun järjestelyihin. Ihan erikseen muutamat soittivat ja kiittelivät järjestelyjä, Kauppila kertoo.

Myös Sammon koulun rehtori Tervonen on tyytyväinen etäopetuksen sujumiseen.

Jokiniemen koulun Kolho-Venäläinen kertoo puolestaan olevansa ylpeä siitä, miten mallikkaasti etäopetus sujui niin opettajien, koululaisten kuin perheiden puolelta. Hänen mukaansa on toki näkynyt, jos oppilaalla on ollut tavallista heikommat mahdollisuudet opiskella kotona.

Kouluja ohjeistettu huolehtimaan hygieniasta

Kuntia on ohjeistettu huolehtimaan esimerkiksi koulujen hygieniasta ja väljyydestä. Opetusryhmät on kehotettu pitämään erillään toisistaan eikä yhteisiä kokoontumisia järjestetä.

Kouluissa on ryhdytty erityisjärjestelyihin ohjeiden noudattamiseksi. Oppitunteja järjestetään myös ulkona, välitunteja porrastetaan ja ruokatunteja pidetään luokissa.

Jos kouluissa ilmenee koronavirustapauksia, tartuntaketjut pyritään jäljittämään paikallisesti. Kunnan vastaava tartuntaviranomainen voi sulkea koulun osittain tai kokonaan ja asettaa altistuneen karanteeniin.

Tarvittaessa sulkupäätös on ministeri Anderssonin mukaan mahdollista tehdä hyvin nopeasti, jopa yhden päivän aikana.

STT–Antti Autio