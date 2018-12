Rennolla ja iloisella otteella kevääseen – mailaa ei tule puristaa rystyset valkoisina ja tuijottaa vain saavutettavaa maalia

Kulunut syksy on järjestötoiminnassa ollut muutoksen aikaa. Muutos näkyy ihmisten innostuksessa, tekemisen ilossa ja ideoiden runsaudessa. Viime kuukausien tilaisuuksissa on kaikissa käsitelty askel askeleelta kirkastuvia suunnitelmia ensi keväälle.

Suunnitelmista on edetty jo toteutusvaiheeseen. Koulutusta ja toimintamalleja on hiottu muun muassa Hämeen ja Kaakkois-Suomen piirien yhteisessä vaalikoulutuksessa, jossa aina kirkkaana loistava Salla Saarinen herätteli osallistujia vaihtamaan isommalle vaihteelle kaikessa tekemisessä.

Innostuksen, vaalityön ja aktiivisten toimijoiden tekemisessä on otettava huomioon myös vapaaehtoistyössä jaksaminen. Suuri joukko tekee työtä yhteisen tavoitteen eteen oman päivätyönsä lisäksi. Hämeen piirissä olemme ottaneet ensi vuoden yhdeksi painopisteeksi jaksamisen. Kaikkien panos tekemisessä, on se pieni tai suuri, on äärimmäisen arvokas. Kaikkien jaksamisesta on tärkeätä pitää huolta. Järjestötyön ilo ja mielekkyys rakentuvat paitsi yhteisen arvomaailman, myös yhdessä tekemisen ja toisiamme arvostavan ilmapiiriin vaalimiseen ja vahvistamiseen.

Mailaa ei tule puristaa rystyset valkoisina ja tuijottaa vain saavutettavaa maalia – matkasta tulee nauttia, osata ottaa rennosti ja iloita tekemisen ilmapiiristä kohti kevään vaalivoittoa.

Kirjoittaja on SDP:n Hämeen piirin toiminnanjohtaja.