Republikaaneille enemmistö edustajainhuoneeseen – näin reagoi Joe Biden

Yhdysvalloissa republikaanipuolue on varmistanut enemmistön kongressin alahuoneeseen eli edustajainhuoneeseen, yhdysvaltalaiskanavat kertovat.

Edustajainhuoneen enemmistö ratkesi vasta nyt, vaikka Yhdysvaltain välivaalit pidettiin viime viikon tiistaina. Vaaleista muodostui tasaiset, ja ääntenlasku osassa vaalipiireistä on yhä kesken.

Kongressin ylähuoneen eli senaatin enemmistö varmistui jo aiemmin demokraateille. Se merkitsee sitä, että tammikuusta alkaen valta kongressissa on jakautunut puolueiden kesken.

Keskiviikkona paikallista aikaa republikaanit saavuttivat viimein edustajainhuoneen enemmistöön tarvittavan 218 edustajan haamurajan. Ratkaiseva raja ylittyi, kun republikaaniehdokas sinetöi voiton Kalifornian 27. vaalipiirissä, joka sijaitsee sisämaassa Los Angelesista pohjoiseen.

Tulos on vielä ratkeamatta yhdeksässä vaalipiirissä, ja paikkajako on CNN:n mukaan tällä hetkellä republikaanien hyväksi 218-208. Nyt jännitetäänkin sitä, kuinka niukka republikaanien enemmistöstä muodostuu. Vaaliasiantuntija Dave Wasserman arvioi Twitterissä, että todennäköisin tulos tässä vaiheessa on republikaanien 222-213-enemmistö, mikä olisi peilikuva tämänhetkisestä demokraattienemmistöstä.

Demokraattipresidentti Joe Biden onnitteli keskiviikkona saman tien republikaaneja enemmistön saavuttamisesta. Jakautunut kongressi merkitsee sitä, että Bidenin on jatkossa huomattavasti vaikeampi saada lakiesityksiään hyväksytyksi.

- Amerikkalaiset haluavat että saamme asioita tehdyksi heidän hyväkseen. Olen valmis tekemään työtä kenen tahansa kanssa, republikaanin tai demokraatin, joka haluaa työskennellä kanssani saadaksemme aikaan tuloksia heille, Biden sanoi.

REPUBLIKAANIEN enemmistöstä on joka tapauksessa tulossa odotettua pienempi. Puolue lähti vaaleihin ennakko-suosikkina ja republikaanien sisällä odotettiin vaalien alla murskavoittoa ja ”punaista aaltoa”, mihin nähden pelkkä edustajainhuoneen enemmistö on pettymys ja tietynlainen minimitulos.

Presidentin puolue on perinteisesti kärsinyt välivaaleissa selvän tappion, ja nyt asetelmaa vaikeutti demokraattien kannalta muun muassa korkeana laukkaava inflaatio ja presidentti Bidenin alhainen suosio. Republikaanien tulosta kuitenkin söi muun muassa ehdokkaiden heikko laatu, sillä esivaaleissa ehdokkaaksi oli päässyt monia ex-presidentti Donald Trumpin tukemia poliittisesti kokemattomia ehdokkaita.

Niukka enemmistö merkitsee sitä, että republikaanien puoluejohdolla on kovempi työ saada puolueen edustajat pysymään äänestyksissä ruodussa, mikä voi antaa erilaisille ryhmittymille paljon valtaa edustajainhuoneessa.

EDUSTAJAINHUONEEN puhemieheksi on nousemassa tammikuussa republikaanien Kevin McCarthy, jonka republikaanien ryhmä valitsi puhemiesehdokkaakseen tiistaina. McCarthy on toiminut tähänkin asti edustajainhuoneen republikaanien johtajana. Edustajainhuoneen puhemies on Yhdysvaltain poliittisessa hierarkiassa kolmanneksi korkea-arvoisin henkilö presidentin ja varapresidentin jälkeen.

- Amerikkalaiset ovat valmiina uuteen suuntaan, ja edustajainhuoneen republikaanit ovat valmiita vastaamaan siihen, McCarthy tviittasi.

Tällä hetkellä puhemiehenä toimii demokraattien Nancy Pelosi.

Demokraateilla on ollut enemmistö edustajainhuoneessa tammikuusta 2019 lähtien. Puolue otti enemmistön haltuunsa syksyn 2018 välivaaleissa Trumpin ollessa presidenttinä. Senaatin enemmistön demokraatit nappasi syksyn 2020 vaalien myötä.

Bidenin presidenttikausi noudattaa siis tässä samaa kaavaa kuin Trumpin: kaksi ensimmäistä vuotta hänen puolueellaan on ollut kongressi hallussaan, mutta kahtena jälkimmäisenä vuotena jakautunut kongressi sitoo presidentin käsiä.