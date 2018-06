Riikka Pirkkalainen keskustan puoluesihteeriksi

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) erityisavustaja Riikka Pirkkalainen on keskustan uusi puoluesihteeri. Pirkkalainen voitti Jirka Hakalan keskustan Sotkamon puoluekokouksessa lauantaina äänin 1562-532.

Pirkkalainen on toinen nainen keskustan puoluesihteerinä Erja Tikan (1990-1994) jälkeen.

Koulutukseltaan Pirkkalainen on filosofian maisteri. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa europarlamentaarikon avustajana ja kansanedustajien avustajana. Muun muassa Pohjois-Savon Keskustan piiriä johtanut Pirkkalainen on pitkän linjan puolueaktiivi.

Keskustan puoluesihteerinä kaksi vuotta toiminut Jouni Ovaska ilmoitti keväällä jättävänsä tehtävän.