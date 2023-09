Riikka Purra kuunteli kolmen tunnin ajan rasismikeskustelua ennen kuin avasi itse suunsa

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) perusteli myöhään iltapäivällä, miksi kuunteli eduskunnan rasismikeskustelua kolmen tunnin ajan ennen kuin käytti itse ensimmäisen puheenvuoron aiheesta. Rane Aunimo Demokraatti

Vihreiden eduskuntaryhmä esitti aiemmin epäluottamusta Purralle, koska tämän pahoittelu taannoisista kirjoituksistaan ei ollut vihreiden mielestä uskottava. SDP:n eduskuntaryhmä esitti epäluottamusta hallitukselle ja vasemmistoliiton ryhmä elinkeinoministeri Wille Rydmanille (ps.). Eduskunta äänestää epäluottamusesityksistä perjantaina.

Purra totesi eduskunnassa, että jo ennen tämän päivän keskustelua oli kerrottu, että häntä ja Rydmania kohtaan aiotaan esittää epäluottamusta ja että jo ennen tiedonantoa kerrottiin, ettei oppositiossa ole luottamusta hallitukseen.

– Samaan aikaan minä sekä hallitus laajemmin, me olemme korostaneet näitä asioita koko kesän. Jo heinäkuussa me olemme lähettäneet tiedotteen, me olemme tehneet julkilausuman, me olemme pitäneet tiedotustilaisuuden, jossa me olemme korostaneet näitä asioita. Olen esittänyt siinä anteeksipyyntöni ja me olemme kaikki irtisanoutuneet rasismista jo tässä meidän tiedotteessa ja tiedotustilaisuudessa.

– Mutta sen sijaan se keskustelu, jonka tiesin tänään täällä salissa käytävän esimerkiksi koskien hallitusohjelmaa, siinä väitettyjä rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tai oikeistolaisia vääriä ajatuksia, niin se ei tullut minulle yllätyksenä ja koin, ettei minun tarvinnut tähän keskusteluun osallistua. Sen sijaan oma sitoutumiseni tähän koko hallituksen yhteiseen tiedonantoon ja meidän eduskuntaryhmän sitoutuminen tähän tiedonantoon on aivan selvää, Purra vakuutti eduskunnassa.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä esitti ryhmäpuheessaan toiveen, että yhteiskunnallisista ongelmista voitaisiin käydä avointa keskustelua ”ilman huolta siitä, että vastapuoli loukkaantuu ja seuraavana päivänä täytyy anella anteeksiantoa”.

Mäkelän mukaan ”realistinen keskustelu” esimerkiksi maahanmuutosta käy mahdottomaksi, jos jokainen siihen liittyvä kriittinen mielipide tulkitaan vihapuheeksi tai rasismiksi.

– Nykyinen woke-kulttuuri, jossa mikä tahansa lautapeleistä jäätelöpuikkoihin on jonkun mielestä rasismia, onkin johtanut koko rasismin käsitteen sumentumiseen, Mäkelä valotti ps-ryhmän ajattelua aihepiiristä.