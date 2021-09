Riikka Purra: ”Maailmanparantaminen on aidosti pois suomalaisilta”

Eduskunta aloittaa tänään lähetekeskustelun ensi vuoden budjettiesityksestä. Talousarviota ja siihen liittyviä budjettilakiesityksiä käsitellään täysistunnossa koko viikon ajan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Perussuomalaisten ryhmäpuheen piti puolueen puheenjohtaja Riikka Purra, joka odotetusti moukaroi hallituksen esitystä liki kaikin kuviteltavissa olevin tavoin.

Tällä tapaa:

”Hallituksella on monta kivalta kuulostavaa ideaa ilmastojohtajuudesta ilmaiseen koulutukseen. Nämä kuitenkin johtavat kasvavaan velkataakkaan ja veronkorotuksiin eivätkä luo uskottavasti kasvua, velkakestävyyttä, edes hyvinvointia tai ratkaisua varsinaisiin ongelmiin.”

”Hallitus kehuu työllisyystilannetta, joka on lähes kokonaan hyvän kansainvälisen suhdannetilanteen seurausta. Toimenpiteitä esimerkiksi työn kannustavuuden lisäämiseksi ei ole tehty, vaikka veronalennuksilla jo flirttaillaankin, taas vaalien lähestyessä.”

”Hallituksen ykköshanke on maailman kunnianhimoisin ilmastopolitiikka. Kunnianhimoisempi kuin kenelläkään muulla, edes Ruotsilla, Saksalla tai EU:lla. Mutta ei kyse ole vain siitä, että päätetään olla kunnianhimoisia. Se maksaa. Se lisää kustannuksia kansalaiselle nostaessaan monenlaisia arjen maksuja. Se heikentää teollisuuden kilpailukykyä. Samaan aikaan Bryssel hamuaa metsiämme eli nykykielellä hiilinieluja. Hallituksen elokapinapuolueet levittävät aatettaan, jossa maailmaa pelastetaan ilmastohätätilaa huutamalla, valoja sammuttamalla ja kansalaista kurjistamalla.”

”Keski- ja Etelä-Euroopassa sähkö- ja kaasulaskut nousevat, päästöosuudet kallistuvat, ja maksajia kaivataan. Riski on, että uuden EU:n ilmastopaketin myötä suomalainen hoitaa ensin omat kallistuneet bensa- ja lämmityslaskunsa ja sitten vielä lisää italialaisten laskuja. Koska sitä on maailman kunnianhimoisin ilmastopolitiikka.”

Purra jatkoi myös opposition poliisiryöpytystä.

”Keskellä nousukautta hallitus saa aikaiseksi melkein seitsemän miljardia euroa alijäämäisen budjetin, mutta ei pysty tarjoamaan riittävää rahoitusta poliisille. Kärjistyvä tilanne on ollut tiedossa kuukausia. Jo alkukesästä hallintovaliokunta yksimielisesti kertoi, että edessä on poliisin yt-neuvotteluita, mikäli budjettia ei korjata. Poliisi ei kykene hoitamaan tehtäviään, tutkimaan rikoksia, turvaamaan katujamme. Poliisi ei pääse paikalle harvaan asutuilla alueilla, koska poliiseja ei ole. Valtiovarainministeri yrittää venkoilla vastuusta ja sanoo, että valiokunnan pitää selvittää asiaa. Kyllä me olemme selvittäneet, moneen kertaan.”

Liki kaikki on pielessä, Purra tuntuu ilmaisevan.

”Mitä jos tekisitte kaikkenne esimerkiksi helpottaaksenne sitä, että suomalainen pääsee lääkäriin ja hoitoon sitä tarvitessaan, siis ihan oikeasti, ei paperilla? Älkääkä sanoko, että soteuudistus takaa tämän. Ei takaa. Sen sijaan uudistuksenne lisää valtavasti kustannuksia, jotka maksaa, kukapa muu kuin veronmaksaja. Eikä sovi unohtaa niitäkään rahasummia, joita uudistuksen siivellä lapioitte puolueille ja kutsutte sitä kansanvallaksi. Jo on härskiä.”

Purra arvioi hallituksesta jopa niin, ettei se suostu tunnustamaan, että ”maailmanparantaminen on aidosti pois suomalaisilta”.

”Ilmastojohtajuus tarkoittaa miljardien korotuksia veroihin ja hintoihin. Eurooppalaisuus tarkoittaa satojen miljoonien vuotuisen nettomaksun lisäksi osallistumista säännöllisesti toistuviin miljardien tukipaketteihin, tulonsiirtoihin, yhteisiin veroihin ja yhteiseen velkaan.”

Näin siis perussuomalaisten Riikka Purra.