Riikka Purra: ”Olen vähän ihmetellyt sitä näkökulmaa, että RKP on erityisesti laitettu tiukille”

Perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa puhunut puheenjohtaja Riikka Purra ei lauantaina aamulla tiennyt aikooko hallitusneuvotteluihin osallistuva RKP hyväksyä Säätytalolla tehdyt linjaukset maahanmuutto- ja ilmastopolitiikasta. RKP päätti perjantaina viedä linjaukset eduskuntaryhmänsä käsiteltäviksi. Ryhmä on parhaillaan koolla Helsingissä ja käytännössä päättää jatkuvatko hallitusneuvottelut vai eivät. Simo Alastalo Demokraatti

Perussuomalaiset halusi käyttää kuluneen viikon eniten jakavien kysymysten eli maahanmuuton ja ilmastopolitiikan ratkomiseen. Purran mukaan hän ei alkuviikosta asettanut neuvotteluille minkäänlaista takarajaa.

– Sanoin, että näissä kahdessa ryhmässä pitää päästä eteenpäin ja tuoda nämä päälinjat. Hallituksen muodostaja Orpo ja puheenjohtajapöytä antoi ensimmäiseksi aikaa torstai-iltaan niin, että perjantai-aamuun mennessä pitää olla valmista.

– Sen jälkeen eilen annettiin lisäaikaa, koska ryhmät itse sitä pyysivät. Ne uskoivat, että asia saadaan käsiteltyä klo 18 mennessä. Hieman ennen sitä kuulimme, että RKP tarvitsee vielä eduskuntaryhmän kokouksen, Purra summasi lauantaina eduskunnan Pikkuparlamentissa.

PERUSSUOMALAISTEN näkökulmasta nyt on käynnissä viimeinen kierros. Purran mukaan maahanmuuttolinjauksista on mahdotonta enää joustaa.

– Olen vähän ihmetellyt sitä näkökulmaa, että RKP on erityisesti laitettu tiukille. Tämä on kompromissi tämä paperi. Se ei ole perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen linja tai perussuomalaisten ilmastopoliittinen linja. Me olemme joustaneet hyvinkin paljon.