Riikka Purra nosti esiin hyvätuloisten perheiden lapsilisät – näin kommentoi Petteri Orpo

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo hallituksen budjettiriihen alla, että talouden matalasuhdanne jatkuu ja vaikuttaa tulevan vuoden budjettiin. Rane Aunimo Demokraatti

– Hallituksen tavoitteena on tehdä budjetti, joka tukee ja konkretisoi sen muutoksen, joka hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin. Saadaan Suomi-laiva kääntymään.

– Olen kuvannut tätä niin, että siellä Säätytalolla me otimme Suomi-laivaa ruorista kiinni. Nyt me teemme ensimmäiset konkreettiset päätökset, jotka viedään budjettiin ja samaan aikaan tuodaan reformeista lakeja eduskuntaan, jolloin me pääsemme kääntämään ruoria eli laivan suuntaa ja sen jälkeen se alkaa kääntymään.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoi tänään Helsingin Sanomien haastattelussa haluavansa aloittaa valmistelutyön uusien säästökohteiden etsimiseksi.

– Jos jonkin esimerkin henkilökohtaisista näkemyksistäni heitän, niin hyvätuloisten perheiden lapsilisiin puuttuminen.

Orpo kommentoi Purran ajatuksia aamulla medialle.

– Meillä on hallitusohjelmassa selvät kirjaukset siitä, että haemme sopeuttamisen tasoa, kuutta miljardia vaalikauden aikana. Me tulemme tietenkin seuraamaan tätä ja tarvittaessa vaalikauden mittaan arvioidaan tarvetta lisätoimille.

Orpon mukaan valtiovarainministeriön ja -ministerin kuuluukin pohtia varautumista, mutta toistaiseksi mennään jo päätetyllä linjalla. Lapsilisistä pääministeri sanoi, että asia ei ole hallitusohjelmassa.

– Täytyy keskustella, hän totesi.

Orpo kommentoi myös hallituksen saamaa arvostelua vaikutusarvioiden puutteesta. Monet leikkaukset voivat osua yksiin ja samoihin ihmisiin.

– Kyllä, olemme monta kertaa sanoneet, että näistä tehdään kunnon vaikutusarviot ja kokonaisarviot ja ne tulevat olemaan eduskunnan käytettävissä, kun päätöksiä lopullisesti tehdään.

Orpo kuitenkin muistutti, että avoimia työpaikkoja on paljon samoin kuin työkykyisiä ihmisiä.

– Se ei ole heidän vikansa, jos työn vastaanottaminen ei kannata vaan se on järjestelmän vika. Me pyrimme muuttamaan tätä järjestelmää.

Esimerkkinä Orpo mainitsi ansiosidonnaisen porrastaminen.

Purra korosti puolestaan medialle, että palkansaajien verotus on kevenemässä hallituksen päätöksillä.