Riikka Purralta kovia lausuntoja koulujen ongelmista – OAJ:n erityisasiantuntija: ”Väite ei pidä paikkaansa”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kävi tänään sosiaalisen median julkaisuissaan läpi koulujen ongelmia ja oppimistulosten laskua. Demokraatti pyysi Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n ajatuksia Purran lausumiin. OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen tarttui Purran videolta ja tviiteistä erityisesti kolmeen kommenttiin. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Ensimmäisenä OAJ:n erityisasiantuntija nappaa kiinni Purran kommentteihin puhelimen käytöstä. Purra sanoo, että perussuomalaisten mielestä puhelimet pitäisi poistaa oppitunneilta. Hän kritisoi, että Opetushallitus haluaa sen sijaan ”lisää puhelimien käyttöä, lisää pelillisyyttä, lisää tiedon etsimistä puhelimista”.

– Opetushallituksella on hyvät ohjeet kännyköiden käyttöön peruskouluissa. Lisäksi jokainen koulu voi itse päättää järjestyssäännöillään tarkemmin kännyköiden käyttämisestä pohjautuen kuitenkin Opetushallituksen yleisiin ohjeisiin. Kännyköitä käytetään paljon ihan perustellusti ja pedagogisesti hyvin. Ammattitaitoinen opettaja kyllä pystyy itse arvioimaan autonomiansa puitteissa, kuinka puhelinta opetuksessa käytetään, Päivi Lyhykäinen sanoo.

Oppimistuloksista Purra nostaa esiin sen, että ”hirvittävän ikävä osuus” oppilaista ei opi peruskoulun aikana lukemaan ja kirjoittamaan. Purra sanoo, että lukemista ja kirjoittamista opitaan vain lukemalla ja kirjoittamalla. Opetushallitus, josta Purra puhuu videolla opetushallintona, haluaa Purran mielestä painottaa perusasioiden opetusta toisin.

– Mitä opetushallinto haluaa – no ei ehkä kirjoittamisen ja lukemisen oppiminen ja opiskelu ole niin tärkeää, kun voidaan tehdä draamaa, voidaan tehdä videoita, kuvata videoita, ottaa kuvia. Voidaan tehdä kaikkea muuta kuin lukemista ja kirjoittamista, Purra kuvailee videolla.

– Purra kritisoi, ettei peruskoulussa enää opeteltaisi lukemaan ja kirjoittamaan. Väite ei pidä paikkaansa, Lyhykäinen toteaa.

Lyhykäisen mukaan on hyvä myös muistaa, että nykyään puhutaan monilukutaidosta. Sen ytimessä on kyky paitsi lukea ja kirjoittaa kirjaimista muodostuvaa tekstiä, myös taito lukea, tulkita ja tuottaa muita tekstejä – sisältöjä, kuten videoita ja kuvia.

Lyhykäinen painottaa, että peruskoulujen opetussuunnitelmassa on selkeät tavoitteet perustaitojen oppimiseksi, harjoittelemiseksi ja vahvistamiseksi. Näitä perustaitoja ovat lukeminen, laskeminen ja kirjoittaminen.

– Oppilaiden oikeus saada oppimiseensa tukea on kirjattu lakiin, mutta sitä ei kaikin paikoin noudateta. Jotkut kunnat ovat jopa käyttäneet tätä säästökeinonaan eli todellakin kyse on rahasta ja sen oikeasta kohdentamisesta, Lyhykäinen sanoo.

– OAJ onkin omissa hallitusohjelmatavoitteissaan pitänyt esillä lisärahoituksen kohdentamista oppimisen tuen korjaamiseksi ja lainsäädännön päivittämistä, hän kertoo.

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee samanlaisen mahdollisuuden oppia.

TWITTERISSÄ Riikka Purra kommentoi maahanmuuttajataustaisten ihmisten kouluttamista.

– On järjetön ajatus, että suomalainen koulujärjestelmä on rikki siksi, että se ei kykene kouluttamaan yhtä hyvin vieraista kulttuureista saapuvia ihmisiä. Vielä järjettömämpi idea on se, että meidän vain vasemmiston mukaan pitää lisätä rahaa, jotta mahdoton kuitenkin onnistuisi, Purra tviittaa.

– OAJ:n mielestä jokainen lapsi ja nuori ansaitsee samanlaisen mahdollisuuden oppia sekä kyetä parhaimpaansa riippumatta taustasta, Päivi Lyhykäinen sanoo.

OAJ esittää lainsäädäntöön muutoksia, joilla turvataan entistä paremmin eri kieli- ja kulttuuritaustaisten pärjääminen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, hän kertoo.

– S2-opetusta (suomi tai ruotsi toisena kielenä) pitää lisätä siten, että se alkaa jatkossa jo varhaiskasvatuksessa ja jatkuu nykyistä vahvempana toisen asteen loppuun. Tutkimusten mukaan oman äidinkielen opiskeleminen edistää kaikkea oppimista.

Rahoitusleikkaukset ovat olleet järkyttäviä ennen tätä hallituskautta.

VASEMMISTOHALLITUSTA Riikka Purra syyttää siitä, että se tarjoaa koulujen ongelmien ratkomiseksi rahaa. Purrakin kuitenkin myöntää, että koulujen resurssit ovat puutteelliset. OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen kiteyttää, että ei ongelmia ei ratkaista pelkästään rahalla, mutta sitä todella tarvitaan.

– Nämä rahoitusleikkaukset ovat olleet niin järkyttäviä tässä ennen tätä hallituskautta. Uskoisin, että sillä on aika paljon tekemistä heikompien oppimistuloksien kanssa.

Lyhykäinen summaa, että rahoituksesta leikkaaminen tarkoittaa käytännössä, että ryhmät ovat suurempia. Se taas vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon opettajalla on mahdollisuuksia antaa aikaansa yksittäiselle oppilaalle.

– Tällä hallituskaudella on saatu jotain takaisin koulutukseen, mutta kyllä meidän pitäisi päästä sellaiselle tasolle, että pystymme kilpailemaan pohjoismaisella rahoitustasolla. Suomi on siellä heikoimpia koulutuksen rahoitukseen satsaajia, Lyhykäinen sanoo.

– Hyvinvoiva opettaja tarkoittaa myös hyvinvoivia oppijoita. Opettajien jaksamiseen ja hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota, jotta he jaksavat tehdä sitä työtä ja että työ on sellaista, että siinä ei tarvitse uupua, Lyhykäinen muistuttaa.