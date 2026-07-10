Kotimaa
10.7.2026 10:07 ・ Päivitetty: 10.7.2026 10:07
Riistakeskus myönsi syksyksi 182 poikkeuslupaa karhunpyyntiin
Suomen riistakeskus on myöntänyt syksylle poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle.
Riistakeskukseen saapui 37 poikkeuslupahakemusta, joista 17 hyväksyttiin ja 20 hylättiin. Mainituilla luvilla on mahdollista pyytää yhteensä 182 karhua.
Riistakeskuksen mukaan hylkäyspäätökset perustuivat siihen, ettei lupien myöntämiselle katsottu olevan hakemusalueella riittäviä perusteita.
Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti kesäkuussa, ettei se rajoita enää riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvusta voi aiheutua alueellisesti haittoja, joihin on perusteltua puuttua ennakoivasti.
Edellytyksenä on, että että poikkeuslupa perustuu konkreettisesti osoitettuun alueelliseen ongelmaan, kuten ihmisille aiheutuvaan turvallisuusriskiin. Alueen karhukannan tulee olla tiheä ja kasvava.
MINISTERIÖ arvioi kesäkuussa, että riistakeskuksella oli mahdollisuus myöntää noin 250-300 poikkeuslupaa karhun metsästykseen.
Poronhoitoalueella karhunmetsästys toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien aluekohtaisten kiintiöiden mukaisesti. Metsästysvuoden 2026-2027 kiintiö on yhteensä 85 karhua.
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Viime syksynä kannanhoidollista karhunmetsästystä ei toteutettu poronhoitoalueen eteläpuolella, koska poikkeuslupien täytäntöönpano oli oikeuskäsittelyjen ajaksi kielletty.
STT/Emmi Tilvis
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