”Riittävän rahoituksen takaaminen on poliitikkojen tehtävä” – Vihreiden Suomela vaatii sosiaali- ja terveysalalle palkkatasa-arvo-ohjelmaa

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela vaatii Suomeen palkkatasa-arvo-ohjelmaa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa koskevan selonteon lähetekeskustelussa eduskunnassa tiistaina. DEMOKRAATTI Demokraatti

Suomelan mukaan soaiaali- ja terveyspalveluiden ja varhaiskasvatuksen osaajapulaa ei ratkaista pelkästään koulutuspaikkoja lisäämällä.

– Näiden alojen palkkakuoppa on korjattava. Työmarkkinaosapuolet neuvottelevat palkoista, mutta riittävän rahoituksen takaaminen on poliitikkojen tehtävä. Suomi tarvitsee palkkatasa-arvo-ohjelman, jotta pystymme turvaamaan ihmisten hengen, terveyden ja hyvinvoinnin jatkossa. Tätä elintärkeää työtä tekevät ammattilaiset ansaitsevat työstään palkan, jolla tulee toimeen, Suomela totesi vihreiden ryhmäpuheenvuorossa.

– He hoitavat meidän lapsiamme, kun me olemme töissä. He turvaavat niin uuden elämän syntymän kuin ihmisarvoisen vanhuuden. Viime kädessä heidän tehtävänsä on pelastaa meidät, jos me ikinä joudumme hengenvaaraan.

– Harva meistä olisi täällä tänään ilman heitä. Minä en ainakaan olisi. Me tarvitsemme heitä. Siksi henkilöstöpula on ratkaistava, Suomela sanoi.

Hoitajalakko on näillä näkymin laajentumassa huomenna keskiviikkona aamukuudelta. Lakko koskisi 13 sairaanhoitopiiriä ja mukana olisi noin 35 000 sairaanhoitajaa.