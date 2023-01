”Rikolliset on saatava pois alalta” – Taksiliitto julkaisi eettiset ohjeet, kehottaa myös asiakkaita valppauteen

Taksiliitto haluaa palauttaa taksialan luottamuksen siten, että asiakas voi taas empimättä istahtaa taksin kyytiin. Liitto on julkaissut taksiliikenteelle eettiset ohjeet, ja suosittaa jäsenyrityksiään sitoutumaan ohjeisiin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Toisaalta Taksiliitto vaatii, että viranomaiset takaavat tasapuoliset toimintaedellytykset alalle.

– Tällä hetkellä harmaa talous vääristää kilpailua oikein toimivien haitaksi, liiton tiedotteessa todetaan.

Taksiliiton tavoitteena on saada koko taksiala parempaan suuntaan, ja samalla auttaa oikein toimivia yrityksiä erottautumaan niistä, jotka niittävät mediassa alalle huonoa mainetta. Liiton julkaisemat eettiset ohjeet sisältävät niin yleistasoisia periaatteita kuin lainsäädännöllisiä velvoitteita.

Taksikaluston pitää esimerkiksi täyttää lainsäädännön vaatimukset, työnantajavelvoitteet hoidetaan oikein ja kuljettaja saa perehdytyksen työhönsä. Kuljettajalla on riittävä kielitaito ja paikallistuntemus. Vaitiolovelvollisuus on niin ikään mainittu ohjeissa, samoin kuitin tarjoaminen matkasta.

– Sitoutuminen eettisiin ohjeisiin pitäisi luonnollisesti olla jokaiselle yrittäjälle itsestäänselvyys, mutta jokainen päättää kuitenkin itse, haluaako ohjeisiin sitoutua.

Valtaosa taksiyrittäjistä ja kuljettajista on loistavia ammattilaisia, mutta alalta pitää kitkeä ne, jotka rapauttavat kaikkien luottamusta, Taksiliiton laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen painottaa tiedotteessa.

TAKSILIITTO kannustaa myös taksiasiakkaita valppauteen.

– Taksi on varminta tilata tutulta, hyväksi havaitulta yrittäjältä tai esimerkiksi yleisesti tunnetulta tilausvälityskeskukselta, jonka kanssa myös jälkiasiointi sujuu mutkitta.

Taksiliiton mukaan valtionhallinnossa on yleisesti hyvä käsitys alan korjaustarpeista, mutta lainsäätäjiltä tarvitaan lisätoimia esimerkiksi harmaan talouden torjunnan helpottamiseksi. Liitto korostaa, että lakia noudattavien yritysten on voitava luottaa viranomaisiin siten, että toimintaolosuhteet ovat kaikille tasapuoliset.

– Yrityksen, joka hoitaa verot ja muut velvoitteensa oikein, on mahdotonta kilpailla niiden kanssa, jotka jättävät velvoitteet hoitamatta. Kilpailu ei ole tasapuolista, jos osa toimijoista hinnoittelee ajonsa ilman veroja ja muita velvoitteita. Jos haluamme, että Suomessa on jatkossakin oikein toimiva, luotettava taksiala, rikolliset on saatava pois alalta, Salonen toteaa.

Taksiliitto on myös esittänyt, että taksinkuljettajan kelpoisuusehtoja täsmennettäisiin pakollisella alan koulutuksella ja jatkokoulutuksilla. Samoin taksiliikenneluvan myöntämisen ehtoja pitäisi liiton mukaan tiukentaa erityisesti rikostaustan osalta.