Riku Aalto: Laskemme luottamuksemme perussuomalaisten varaan

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto pohdiskeli vappupuheessaan Forssan torilla tulevaa kokoomuksesta, perussuomalaisista, RKP:stä ja kristillisdemokraateista koostuvaa hallitusta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Nelikon puolueet ovat ilmaisseet halunsa luoda Suomeen oikeistohallituksen, jonka ideologisena liimana toimii valtiontalouden tasapainottaminen menoleikkauksien avulla.

Aalto painotti, että ammattiyhdistysliike tekee yhteistyötä kaikkien puolueiden ja hallitusten kanssa.

Yhteistyön tekeminen on toki aina helpompaa, mikäli näkemykset yhteiskunnan kehittämisestä kohtaavat. Vaalit voittaneen Kokoomuksen tavoitteena on muun muassa puolittaa ansiosidonnainen työttömyysturva, heikentää työehtosopimusten merkitystä työpaikoilla ja rajoittaa lakko-oikeutta. Kukin edellä mainittu on merkittävä heikennys työntekijöiden edunvalvontaan ja toimeentuloon, hän sanoi.

– Laskemmekin tässä hallituskokoonpanossa oman luottamuksemme työntekijöille tärkeissä kysymyksissä perussuomalaisten varaan. Luotamme siihen, että perussuomalaiset pitävät sanansa, Aalto jatkoi.

Hän totesi, että vaalien alla perussuomalaiset lupasivat puolustaa työehtosopimuksia, lakko-oikeutta ja työttömyysturvaa.

– Suomalainen ammattiyhdistysliike ottaa tällaiset lupaukset vakavasti. Moni on myös tehnyt äänestyspäätöksiä niiden pohjalta. Siksi luotamme nyt siihen, että hanska pitää kokoomuksen kovimpienkin vaatimusten edessä. Lopputuloksena ei saa olla kompromissi, jossa maahanmuuttopolitiikkaa kiristetään, mutta sen hintana annetaan periksi työntekijöiden edunvalvontaa ja toimeentuloa koskevissa linjanvedoissa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on aiemmin ihmetellyt Aallon väitettä puolueen tekemistä ”sitoumuksista” ammattiyhdistysliikkeelle.

Purra on todennut Helsingin Sanomien mukaan perussuomalaisten kantojen löytyvän julkisista ohjelmista: puolueen mielestä joustoja työmarkkinoilla pitää lisätä, yleissitovuudesta tulee pitää kiinni ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei tule lyhentää vaan porrastaa.

MUUN muassa Teollisuusliitosta on esitetty poliittisia ratkaisuja hintojen nousun vaikutusten hillitsemiseksi.

– Erityisesti kiky-maksujen palauttaminen takaisin työnantajille toisi helpotusta arjen menoihin. Ratkaisuna se olisi vaikuttavampi kuin veronkevennykset, eikä sen seurauksena julkinen talous heikentyisi.

Aalto totesi, että tulevan oikeistohallituksen ohjelma ratkaisee paljon työntekijöiden arjen ja toimeentulon kannalta.

– Valtiontalouteen liittyvät haasteet eivät kuitenkaan voi olla tekosyitä tehdä leikkauksia juuri työntekijöiltä. Oikeudenmukaisuuden vaatimuksen on kannettava mukana kaikessa päätöksenteossa.

– Tulevalla hallituksella on velvollisuus johtaa tätä maata tavalla, joka rakentaa luottamusta eri väestöryhmien välille. Tämä yhteiskunnan sisäinen luottamus ei synny itsestään. Sen eteen on päivittäin tehtävä työtä. Hyvinvointivaltiossa keskeistä on tuntemus siitä, että juuri minusta pidetään huolta vaikeina aikoina ja että kaikki pysyvät yhteiskunnan kehityksessä mukana. Näistä periaatteista kiinnipitäminen ei onnistu, jos keskeiset kansalaisjärjestöt syrjäytetään päätöksenteosta. Vahvassa demokratiassa hallituksilla täytyy olla viisautta rakentaa konsensusta eri osapuolten välille.

Aalto uskoo, että oikeistohallituksen aikana vaarana on erityisesti työntekijöiden äänten hiljentäminen.

– Elinkeinoelämän järjestöt ja vaalit voittanut kokoomus ovat vaatineet lakko-oikeuden merkittävää rajoittamista. Lainsäädännöllä halutaan kieltää niin poliittiset lakot kuin tukityötaistelutoimet. Lakkosakkoja halutaan merkittävästi kiristää. Tällaiset esitykset on syytä Säätytalolla torjua kategorisesti. Kollektiivinen sopiminen ja työntekijöiden ääni ovat viime kädessä aina perustuneet siihen, että työntekijäpuoli on voinut käyttää lakko-oikeuttaan neuvotteluasemansa parantamiseen. Työtaisteluoikeus on perusoikeus, jota ei tule rajoittaa.

AALTO muistutti myös, että poliittinen lakko on keskeinen osa suomalaista mielipiteen- ja sananvapautta. Sitä on hänen mukaansa käytetty Suomessa harvoin mutta tehokkaasti.

– Vuonna 2015 Helsingin Rautatientorille kokoontuneet 30 000 mielenosoittajaa pakottivat Sipilän hallituksen perääntymään pakkolakipaketista ja neuvottelemaan ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Tuolloin poliittisen lakkoaseen käyttäminen oli välttämätöntä, koska työntekijöitä uhattiin merkittävillä palkanleikkauksilla lainsäädännön avulla.

– Länsimaiseen oikeus- ja demokratiakäsitykseen sopii ylipäänsä huonosti sellainen politiikka, jossa päätetään merkittävistä heikennyksistä ja leikkauksista rajoittaen samalla kansalaisten mahdollisuuksia osoittaa mieltään niitä vastaan. Myös Etelärannan on ymmärrettävä tämä.

Aalto nosti puheessaan esiin myös alustatyöntekijöiden aseman ja sen, että väistyvä Sanna Marinin (sd.) hallitus ehti säätää lain, joka selkeyttää alustatyöntekijöiden asemaa.

– Muutos oli askel eteenpäin, mutta valitettavasti se ei korjaa itse ongelmaa. Paineet lainsäädännön muutoksille ovat edelleen olemassa. Aina, kun työtä tehdään käytännössä työnantajan työnjohdon alaisuudessa, työnantajan velvoitteiden tulisi olla samat kuin tavanomaisessa työsuhteessa. Tämä koskee niin palkkausta, palkanlisiä, lepoaikoja ja vuosilomia kuin eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujakin.

– Haluankin nostaa hattua niille rohkeille Woltin ja Foodoran ruokaläheteille, jotka kertoivat järjestäytyneensä Palvelualojen ammattiliitto PAMiin. Lähetit vaativat nyt itselleen oikeuksia ja parempaa asemaa. Ja se on aivan oikein. Ulkomailta tulleille työntekijöille kuuluvat ne samat oikeudet kuin meille suomalaisille. Niistä keskeisimmät ovat oikeus tulla kohdelluksi reilulla tavalla työpaikalla ja oikeus saada reilu korvaus tehdystä työstä. Liian pitkään ruokalähettiyhtiöt ovat paistatelleet positiivisessa julkisuudessa, vaikka yhtiöiden menestys on osittain rakennettu lähettien työelämäoikeuksia rikkomalla, Aalto näki.

– Tähän on saatava muutos ennen kuin näennäisyrittäjyys saa merkittävää jalansijaa myös muilla toimialoilla. Jonkin verran näemme sitä jo nyt esimerkiksi kuljetuspuolella sekä metsätyössä, hän jatkoi ja toivoi tulevalta hallitukselta ohjelmaan työelämän parannuksia mainiten muun muassa alipalkkauksen kriminalisoinnin ja liittojen kanneoikeuden.

PUHEENSA lopuksi Aalto totesi monen olevan huolissaan mutta paikoilleen ei kannata jäädä.

– Meidän tehtävämme on nyt vaikuttaa tulevan hallituksen ohjelmaan ja politiikkaan, jotta se huomioi päätöksissään myös työtätekevät ihmiset ja heikompiosaiset. Siksi kannustan teitä olemaan yhteydessä niihin alueenne kansanedustajiin ja paikallisiin poliitikkoihin, jotka edustavat Säätytalolle astuvia puolueita. Kertokaa heille huolenne ja vedotkaa heihin paremman politiikan puolesta.

– Erityisesti perussuomalaiset ovat puolueena kertoneet puolustavansa työntekijöiden asiaa. Näillä puheilla täytyy olla myös sisältöä. Perussuomalaisilla on nyt tuhannen taalan paikka näyttää, seisovatko he sanojensa takana vai oliko kyseessä pelkkiä ”juhlapuheita”. Pian olemme viisaampia.