Rinne ei toivo epävarmuutta työmarkkinoille, mutta ymmärtää ammattiliittojen suuttumuksen: ”Hallitus saa katsoa peiliin, jos se vie tätä eteenpäin”

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne toivoo, että hallitus vetäisi pois lakiesityksen irtisanomisten helpottamisesta alle 20 työntekijän yrityksissä.

Rinne sanoo ymmärtävänsä hyvin sen suuttumuksen ja pahan mielen, jota hallituksen työelämäesitykset ammattiliitoissa aiheuttavat.

– En toivo mitään epävarmuutta ja epävakautta työmarkkinoille, mutta hallitus saa katsoa ihan peiliin, jos se tätä vie eteenpäin, Rinne sanoi eduskuntaryhmän kesäkokouksen jälkeen Tampereella.

Rinteen mukaan lakiesitys on perusteeton.

– En edes usko, että on perustuslain mukaista jakaa työmarkkinoita kahtia. Me tarvitsemme yhdet vahvat työmarkkinat, joissa on reilut pelisäännöt.

Rinteen mukaan talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi tarvitaan toimenpiteitä, mutta vaikuttavuutta ei tule sillä tavalla, että heikennetään palkansaajien työsuhdeturvaa tai työttömien asemaa.

Emme halua vielä julkistaa, mitä ne varsinaiset toimet ovat.

SAK:hon kuuluva Teollisuusliitto kertoi tänään päättäneensä mittavista järjestöllisistä toimista maan hallitusta vastaan sen työelämäesitysten vuoksi. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ei halua vielä täsmentää, mitä Teollisuusliitto järjestöllisillä toimilla tarkasti ottaen tarkoittaa.

– Me emme halua vielä julkistaa, mitä ne varsinaiset toimet ovat. Me haluamme ensin katsoa muiden liittojen kanssa, että meillä on yhteinen käsitys siitä, mitä me teemme. Sen jälkeen me katsomme, miten me niitä julkistamme, Aalto sanoi.

Aalto ei halunnut ottaa kantaa siihen, ovatko esimerkiksi lakot mukana nyt valmisteltavien järjestöllisten toimien listalla.

– Järjestöllisillä toimilla voidaan tarkoittaa monenlaisia toimia. En ala nyt ollenkaan spekuloimaan, mitä ne voivat olla. Me kerromme niistä tietysti siinä vaiheessa, kun toimia laitetaan käytäntöön.

Aallon mukaan ammattiliittojen järjestöllisiä toimia käsitellään SAK:n hallituksen kokouksessa 3. syyskuuta.

– Siihen mennessä kaikki SAK:laiset liitot ovat varmaan omat kokouksensa pitäneet. Silloin meillä on käsitys siitä, mitä päätöksiä muut järjestöt ovat tehneet.

Saadaanko SAK:n hallituksen kokouksen jälkeen tarkempaa tietoa suunnitelluista järjestöllisistä toimista?

– En osaa sanoa, onko silloin vielä valmiutta niistä kertoa. Tietysti me toivomme, että kun näitä päätöksiä tässä tehdään ja tietoisuus niistä kasvaa, niin sillä on vaikutusta myös tähän poliittiseen tilanteeseen, Aalto sanoo.