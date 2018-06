Rinne kokoomuslaisesta komissaariehdokkaasta – arvot ehkä kansallisuuttakin tärkeämmät

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mielestä EU-komission puheenjohtajan edustamat arvot ovat ehkä kansallisuuttakin tärkeämpiä. Rinne kommentoi asiaa kysyttäessä, olisiko SDP valmis tukemaan kokoomuslaista komissaariehdokasta, jos tämä olisi ehdolla EU:n huippuvirkaan.

Kokoomuksen Alexander Stubb tai Jyrki Katainen saattaa olla ehdolla, kun keskusta-oikeistolainen EPP valitsee syksyllä kärkiehdokkaansa EU-komission puheenjohtajaksi.

– Minulle henkilökohtaisesti ja myös puolueelle merkitsee se, millaisilla arvoilla henkilö, jota tähän tehtävään ajatellaan, on maailmaa hahmottamassa, Rinne sanoi STT:lle eduskunnassa.

– Komissio on ylikansallinen toimielin ja ajattelee lähtökohtaisesti koko Euroopan agendaa. Tästä syystä voisi ajatella, että kansallisuutta tärkeämpää on, millainen henkilö arvopohjaltaan tuossa tehtävässä on.

Komissaarinimityksiin vaikuttaa paitsi eurovaalien tulos myös Suomen eduskuntavaalien tulos. Suomessa käytäntönä on ollut, että komissaarin paikka kuuluu eduskunnan suurimmalle puolueelle. Jokainen jäsenmaa saa nimittää oman komissaarin, joista yksi valitaan komission puheenjohtajaksi.

Rinteen mukaan SDP:llä ei ole vielä ”minkäänlaisia ajatuksia” oman komissaariehdokkaan nimeämisestä. Muun muassa kansanedustaja Jutta Urpilaisen (sd.) on arvioitu olevan kiinnostunut tehtävästä.

SDP esitteli tiistaina eduskunnassa omia tavoitteitaan Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle, joka alkaa vuoden kuluttua. Kausi osuu eurovaalien jälkeiseen saumakohtaan, jolloin myös EU:n uudet huippuvirat täytetään.

SDP:n mielestä Suomen tulisi korostaa puheenjohtajakaudella neljää teemaa: EU:n sosiaalista ulottuvuutta, arktista yhteistyötä, kiertotaloutta sekä veronkierron torjuntaa.

STT–ANNU MARJANEN