Rinne linjasi MustReadille SDP:n sosiaaliturva- ja koulutusuudistuksia – vastasi myös kysymykseen kokoomuksesta hallituskumppanina

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo MustReadin haastattelussa SDP:n esittävän huhtikuun loppuun mennessä uuden yleisturvamallinsa.

– Meidän näkemyksemme on, että sosiaaliturvan pitää olla syyperusteista, mutta nykyisiä etuuksia voi merkittävästi yhdistää. Kansallinen tulorekisteri tulee tarjoamaan tähän aivan uudenlaisen mahdollisuuden ja se pitää hyödyntää täysimääräisesti. Kaikille saman perusetuuden päälle tarvitaan kuitenkin myös ansiosidonnaista turvaa, Rinne sanoo.

Rinne puhuu myös koulutusjärjestelmän uudistamisesta.

– Koko koulutuspolku lähtee varhaiskasvatuksesta. Olemme ajaneet sen maksuttomuutta niin vahvasti, koska näemme, että siellä luodaan oppimisen keskeiset edellytykset ja mahdolliset ongelmat pystyy vielä korjaamaan kohtuullisen helposti. Myös perusopetuksessa tarvitaan uudistumista niin, että siellä on tarpeeksi resursseja toteuttaa yksilöllisen oppimisen kaavaa.

SDP on ajanut myös toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta oppivelvollisuusikää nostamalla. Noin 60–70 000 nuorta ei ole töissä tai koulutuksessa peruskoulun jälkeen.

– Heidän syrjäytymisriskinsä on niin suuri, että iän nostaminen on jo pelkästään taloudellisessa mielessä kannattavaa, Rinne sanoo.

– Järjestelmään tarvitaan elementtejä, joissa kolmikantaisesti vastataan uudistumisesta, siis aikuiskoulutuksesta. Ihmisen itsensä pitää haluta sitä ja panostaa siihen itse, mutta myös työnantajan pitää ottaa vastuuta ja julkisella sektorilla on merkittävä roolinsa.

Rinteen mukaan oppivelvollisuusiän pidentämisen menoja lisäävä vaikutus on 13–27 miljoonaa euroa vuotta ja ikäluokkaa kohti eli alle 100 miljoonaa kaikille 15–18-vuotiaille.

– Mutta joka vuosi tipahtaa 3500 nuorta töiden ja koulutuksen ulkopuolelle – yhden syrjäytyneen nuoren kustannus voi olla miljoona euroa. Jos onnistumme ehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään myöhempää työllisyyttä, uudistus maksaa itsensä takaisin, Rinne sanoo MustReadille.

EU-politiikassa painottuu sosiaalinen ulottuvuus.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kehui hiljattain välejään Antti Rinteeseen ja sanoi, ettei kokoomuksen ja SDP:n mahdolliselle tulevalle hallitusyhteistyölle ole periaatteellisia esteitä. MustRead kysyi nyt myös Rinteeltä, olisiko kokoomus mieluinen hallituskumppani?

– Meille mieluinen hallituskokoonpano on sellainen, joka toteuttaa selkeästi sosiaalidemokraattista hallitusohjelmaa. Täytyy sanoa sekä Petteri Orpoon että Juha Sipilään liittyen, että minulla ei ole mitään ongelmia tulla toimeen kummankaan kanssa ihmisenä. Meillä on kuitenkin näkemyseroja siitä, mihin suuntaan Suomea viedään – siksi on tärkeää, että SDP on paalupaikalla hallitusohjelmaa rakentamassa, Rinne sanoo.

Haastattelussa käydään läpi myös SDP:n EU-politikkaa. Rinne muistuttaa puolueen juuri hyväksytystä EU-politiikan linjauksesta. Se painottaa EU:n sosiaalista ulottuvuutta.

– Haluaisimme nostaa EMU-kriteeristön rinnalle velkakriteerien rinnalle myös lukuja, jotka kertovat paljonko maan nuorista on koulutettuja, kuinka pitkiä ovat työttömyysjaksot, paljonko on köyhiä – jotta myös tavallisen ihmisen arki alkaisi avautua talouspolitiikassa, Rinne sanoo.

– EMUun liittyen pankkiunionin kehittämistä pitää jatkaa. Sitä mukaa kuin pankkien tasetilanne alkaa vahvistua, voi miettiä yhteistä talletussuojajärjestelmää niin, että se on kuitenkin kansallisvaltioiden hallinnassa, Rinne linjaa julkaisulle.

Rinteen mukaan on myös selvää, että veronkierto- ja verovälttely-ongelmat nousevat esiin Euroopassa.

– Tämä on osin myös globaali asia, mutta jos katsoo Hollantia ja Luxemburgia, ei kai kukaan voi väittää, ettei siellä olisi miljarditolkulla eurooppalaista rahaa väistämässä veroja. Uskon että EU:n yhteinen yritysverokanta ja alimmat verokannat tulevat nousemaan Eurooppa-keskusteluun ja meille se sopii.