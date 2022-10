Rishi Sunak johtaa Britannian pääministerikisaa – Johnson hakee diiliä

Britannian entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak on ilmoittanut asettuvansa ehdolle konservatiivien johtajaksi sekä uudeksi pääministeriksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sunak kertoi asiasta Twitter-viestissään.

Viestiin liittämässään kirjeessä hän kertoi haluavansa korjata Britannian talouden, yhdistää konservatiivien rivit sekä johtaa maata ”rehellisesti, vastuullisesti ja ammattimaisesti”.

Sunakin mahdollisuudet ovat erittäin korkeat, koska vain hän on onnistunut saamaan ehdolle pääsemiseksi tarvittavan yli sadan konservatiivikansanedustajan tuen. Koska parlamentin alahuoneessa on 357 konservatiivia, pääministerikisaan mahtuu enintään kolme ehdokasta.

Aiemmin ehdokkuutensa vahvisti Penny Mordaunt, jolle BBC kertoo kertyneen tukea vain 23 kansanedustajalta sunnuntai-iltapäivään mennessä.

Britanniassa konservatiivipoliitikot Rishi Sunak ja Boris Johnson tapasivat myöhään lauantaina, kertovat brittimediat. BBC:n mukaan tapaamisen lopputuloksesta ei ole tietoa.

Kummankin on arvioitu haikailevan tällä viikolla eronneen Liz Trussin seuraajaksi eli puolueen johtoon ja pääministeriksi. Sunday Times kertoo Johnsonin tukijoiden neuvoneen tätä tarjoamaan Sunakille jotakin pestiä sopimuksen toivossa. Jotkut puolestaan toivoivat Sunakin pahoittelevan lähtöään Johnsonin hallituksesta viime kesänä, jotta Johnson asettuisi Sunakin tueksi.

Sunak oli valtiovarainministeri Johnsonin hallituksessa. Hänen ja silloisen terveysministerin Sajid Javidin lähtöä seurasi ministerierojen aalto, joka lopulta johti myös Johnsonin eroon. Sunak jäi Johnsonin lähtöä seuranneessa pääministerikisassa kakkoseksi Trussille.

Johnsonin kampanjasta on kerrottu, että ex-pääministerillä olisi jo sata tukijaa takanaan. Julkisesti tukijoita ei kuitenkaan ole näin montaa: BBC:n laskujen mukaan lauantai-iltaan mennessä Sunakilla oli 128 tukijaa ja Johnsonilla 53.

Trussin seuraajaehdokkaiden on ilmoittauduttava maanantaina Suomen aikaa kello 16:een mennessä. Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi, puolue järjestää sähköisen jäsenäänestyksen. Puoluejohtajan ja pääministerin nimi on selvillä viimeistään perjantaina.

Oppositio ei ole tyytyväinen siihen, että konservatiivipuolue valitsee jälleen kerran maalle pääministerin. Muut puolueet ovat vaatineet maahan vaaleja, joita konservatiivit yrittävät välttää: viimeaikaisissa kyselyissä puolueen kannatus on romahtanut.

Juttua päivitetty kello 14.01.