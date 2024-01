Rishi Sunak vierailee Kiovassa – tarkoitus allekirjoittaa historiallinen sopimus turvallisuusyhteistyöstä

Britannian pääministeri Rishi Sunak vierailee perjantaina Kiovassa ja julkistaa uuden tukipaketin Ukrainalle. Pääministerin kanslian mukaan Britannian tuki Ukrainalle nousee uuden paketin myötä 2,5 miljardiin puntaan (2,9 miljardiin euroon) tämän budjettivuoden aikana.

Paketin arvo nousee 200 miljoonalla punnalla kahteen edellisvuoteen verrattuna, ja se sisältää tähän asti suurimman määrän Ukrainalle toimitettavia lennokkeja. Vierailun yhteydessä on myös tarkoitus allekirjoittaa historiallinen sopimus turvallisuusyhteistyöstä.

Aiempaa suurempaa tukea on määrä ohjata pitkän kantaman ohjusten toimituksiin, ilmatorjunnan ja meriturvallisuuden kehittämiseen sekä tykistöammusten hankintaan.

Sunak lupasi tiedotteessaan, että Britannia seisoo vankkumatta Ukrainan rinnalle sen taistellessa torjuakseen Venäjän hyökkäyksen.

YHDYSVALLOISSA kerrottiin, että maan puolustusministeriö ei ole täysin noudattanut Ukrainalle toimitettua sotilasapua koskevia seurantavaatimuksia. Asiasta tiedotti puolustusministeriön ylitarkastajan kanslia.

Löydös koskee arvoltaan noin miljardin dollarin suuruista osuutta kaikkiaan noin 1,7 miljardin sotilasavusta, joka on EEUM:n eli tehostetun loppukäyttäjäseurannan alaista.

Lausunnon mukaan puutteet voivat liittyä muun muassa yhdysvaltalaisen henkilöstön rajoitettuun määrään Ukrainan logistiikkakeskuksissa sekä tarkastushenkilöstön liikkumista koskeviin rajoituksiin.

Ylitarkastajan raportissa todetaan, että puutteiden korkea määrä voi olla merkki kyvyttömyydestä ylläpitää täyttä vastuullisuutta EEUM-tarvikkeiden osalta, mikä voi vuorostaan lisätä muun muassa varkauksien riskiä.

Ukrainalle toimitettujen tehostetun loppukäyttäjäseurannan alaisten tarvikkeiden joukossa on muun muassa Stinger-ilmatorjuntaohjuksia ja Javelin-panssarintorjuntaohjuksia.

PUOLUSTUSMINISTERIÖN mukaan ei ole olemassa minkäänlaisia todisteita siitä, että sotilasapua olisi ohjattu laittomasti väärille teille. Osa republikaanipoliitikoista saattaa tästä huolimatta käyttää löydöksiä verukkeena vastustaessaan lisäavun tarjoamista Ukrainalle.

Republikaanit ovat kieltäytyneet hyväksymästä uutta tukea Ukrainalle, elleivät demokraatit ensin suostu laajoihin toimenpiteisiin laittoman maahanmuuton hillitsemiseksi ja turvapaikkaprosessin tiukentamiseksi.

Puolustusministeriön lehdistösihteerin kenraalimajuri Pat Ryderin mukaan yhdysvaltalaisviranomaisilla on valtuudet ottaa Ukrainalle toimitettavaa sotakalustoa Yhdysvaltain omista varastoista, mutta näiden varastojen täydentämiseen ei sen sijaan ole tarjolla tarvittavia varoja.

Yhdysvaltalaislehti New York Times kirjoitti joulukuussa, että Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle tukea yhteensä yli 75 miljardin dollarin edestä. Suurin osa avusta on mennyt Ukrainan sotilasoperaatioihin, maan hallinnon ylläpitämiseen sekä humanitaarisiin tarpeisiin vastaamiseen. Sotilasavun osuus on lehden mukaan ollut yli 44 miljardia dollaria.

Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainassa helmikuun loppupuolella vuonna 2022, eli lähes kaksi vuotta sitten.