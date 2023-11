Koronaviruksen nykymuoto poikkeaa aiemmasta siinä määrin, että riskiryhmiin kuuluvien on syytä ottaa uusi, juuri tätä varianttia vastaan suunniteltu tehosterokotus, sanovat Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen ja Keski-Suomen hyvinvointialueen alueylilääkäri Ilkka Käsmä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Riskiryhmien kannattaa ilman muuta ottaa nyt tehosterokotus. Se on paras ja varmin keino suojautua koronan vakavalta tautimuodolta, Käsmä vakuuttaa.

Ruotsalainen kertoo, että lokakuun lopulla avattu Husin rokotuspiste Helsingin Meilahdessa on heti ruuhkautunut.

- Rokotusten kysyntä meiltä on ollut hyvin suurta. Ihmisillä on tarve saada koronan tehosterokote mahdollisimman nopeasti, koska epidemia on tämän talven osalta jo päällä.

Lokakuun puolivälistä alkaen on sairaalahoitoon joutunut Ruotsalaisen mukaan kasvava määrä koronapotilaita, erityisesti yli 60-vuotiaita.

- Syksyllä 2022 Suomessa otti koronan tehosterokotteen vain hieman yli puolet yli 65-vuotiaista. Tämän vuoksi riskiryhmien on tärkeää ottaa nyt tarjottava uusi omikronin räätälöity tehoste, apulaisylilääkäri tähdentää.

RUOTSALAISELLA ja Käsmällä on keskenään hieman eri käsitys siitä, ovatko ikääntyvät tai muut riskiryhmät väsymässä pitkään jatkuneisiin koronarokotuksiin ja koronan varomiseen.

- Olen ilahtunut siitä, miten nyt näkee, että väestö haluaa ottaa korona- ja influenssarokotteet. Rokotusväsymystä en ole havainnut, päinvastoin, Ruotsalainen kertoo.

Käsmä puolestaan sanoo, että koronakin on arkipäiväistynyt.

- Voisin ainakin kuvitella, että into hakea rokotuksia saattaa olla aiempaa pienempi, mutta faktista näyttöä (siitä) ei ole. Korona alkaa olla jo tauti muiden joukossa.

Ajanvarauksen rooli on hieman erilainen eri puolilla maata tämän syystalven rokoterumbassa. Esimerkiksi Helsingin kaupunki kehotti tekemään ajanvarauksen, vaikka piikin saakin pääkaupungissa tarvittaessa myös ilman varausta.

- Keski-Suomessa pyrimme antamaan nyt rokotuksia massarokotuspäivinä, julkisina rokotuksina, Käsmä vertaa.

Siellä ajanvarauksen mahdollisuus on tarkoitettu lähinnä vaikeasti liikuntaesteisille sekä niille, joilla on muu vaikea perussairaus.