RKP tapasi Orpon – Anna-Maja Henriksson: ”Emme ole esittäneet toiveita hallituspohjasta”

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) jatkaa kahdenvälisiä keskusteluja eduskuntaryhmien kanssa. Tänään maanantaina keskusteluvuorossa ovat Liike Nyt, ruotsalainen eduskuntaryhmä, vihreät ja SDP. Rane Aunimo Demokraatti

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi tapaamista Orpon kanssa medialle maanantaina aamupäivällä.

Henrikssonin mukaan RKP on valmis varsinaisiin hallitusneuvotteluihin, jos kutsu tulee.

– Emme ole keskustelleet hallituspohjasta, Henriksson sanoi medialle maanataina.

Hän vältteli muutoinkin sanomasta, millä pohjalla RKP olisi halukas hallitukseen. Henrikssonin mukaan asiasta päättää hallitustunnustelija.

– Emme ole esittäneet toiveita hallituspohjasta.

Henrikssonilta kysyttiin, pitäisikö esimerkiksi maahanmuutosta ja ilmastopolitiikasta olla periaatteellinen sopu jo ennen kuin neuvottelut alkavat Säätytalolla.

– Hallitusneuvoteluissahan neuvotellaan. Silloin neuvotellaan kaikista kysymyksistä, talouskasvusta, työmarkkinareformeista, koulutuksesta, ilmastotavoitteista ja myös maahanmuutosta. Nämä ovat asioita, mistä täytyy ymmärtää se, että ei ihan varmasti tässä vaiheessa ole yksityiskohtaisia tietoja, miten joku asia tulee käytännössä ratkeamaan. Se on liian aikaista tietää, Henrikkson muotoili.

Hänen mukaansa tärkeintä on, että hallitustunnustelijalla on tunne siitä, että Säätytalolle kokoontuvilla puolueilla on tahtotila löytää ratkaisuja.

LIIKE NYTIN puheenjohtaja Harry Harkimo sanoi Orpon tavattuaan aiemmin tänään, ettei pidä todennäköisenä, että Liike Nyt päätyy hallitukseen. Hän sanoi uskovansa, että maahan tulee porvarihallitus, jossa perussuomalaiset ja RKP ovat mukana.

– Yksi kansanedustaja hallituksessa… En mä näe sitä mitenkään realistisena, että he meitä pyytäisivät hallitukseen. Olisimme kyllä hyvä lisä sinne ja haluaisimme sinne, koska meillä on paljon asioita, joita haluaisimme viedä läpi yrittäjyyden puolella ja talouskasvua ajatellen.