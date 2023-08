RKP viesti tänään entistä selvemmin luottamusta hallitusyhteistyöhön – Biaudet empii: ”Joskus pitää seistä näkemystensä takana eikä ajatella mahdollisia seurauksia”

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kertoi tänään puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Maarianhaminassa, että hallituksen rasismitiedonanto ei ole vielä valmis, mutta se on edennyt oikeaan suuntaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Henrikssonin sanoi näkevänsä nyt enemmän edellytyksiä sille, että hallitus voi jatkaa.

Jo pitkään on ollut tulkittavissa, että RKP pyrkii nimenomaan säilyttämään hallituspaikkansa. Lopullisesti tämä ilmaistaneen viimeistään sitten, kun eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta niin kutsutun rasismitiedonannon yhteydessä.

Helsingin Sanomien lähteiden mukaan kaikki muut hallituspuolueet paitsi RKP ovat jo hyväksyneet pääministeripuolue kokoomuksen tekemän kompromissiehdotuksen rasismitiedonannosta.

Iltalehden tietojen mukaan perussuomalaiset eivät haluaisi hyväksyä RKP:n vaatimuksia vihapuheeseen liittyviin kirjauksiin. Tälle tiedolle ei tullut suoraa vahvistusta RKP:n kansanedustajien joukosta tänään.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson antoi ymmärtää, että tämän päivän keskustelujen perusteella suuri enemmistö eduskuntaryhmästä oli hallituksessa jatkamisen kannalla, mutta jotkut ryhmän jäsenistä pohtivat vielä kantaansa.

– En halua nimetä ketään edustajaa erikseen, jos mahdollisesti haluaa vielä miettiä asiaa enemmän, Andersson sanoo.

Aiemmin RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on vaatinut, että ministerien Riikka Purran (ps.) ja Wille Rydmanin (ps.) on tehtävä omia arvomaailmojaan selväksi. Tilanne vaikuttaisi tältä osin muuttuneen.

Anderssonilta kysyttiin, onko tilanne nyt se, että RKP:n ryhmä ei vaadi enää Purralta ja Rydmanilta enää anteeksipyyntöjä, vaan riittää jos tiedonannosta ja sitä seuraavista toimenpiteistä tulee riittävän hyvä.

Andersson vastasi tähän Henrikssonin todenneen tiedotustilaisuudessa, että mikäli tulee RKP:n odotukset ja edellytykset täyttävä tiedonanto, suuri enemmistö ryhmästä on valmis äänestämään. Käytännössä siis tällöin äänestettäisiin nimenomaan hallituksen luottamuksen puolesta ja tarvittaessa myös ministereiden luottamuksen puolesta

– Äänestystapauksessa kaikki äänestykset nähdään äänestyksinä hallituksen luottamuksen puolesta, Andersson sanoo.

Juuri tätä linjaa myös perussuomalaiset on pitänyt esillä.

SELVÄÄ on se, että kansanedustaja Eva Biaudet pohtii edelleen omaa kantaansa äänestämiseen. Lienee mahdollista ja ehkä jopa todennäköistä, että hän ei äänestäisi ainakaan hallituksen luottamuksen puolesta tiedonantoa annettaessa.

Biaudet sanoi tänään medialle, että parhaimmillaan hallituksen tulevalla rasismitiedonannolla on suuri merkitys.

– Me olemme tilanteessa, jossa on ihan välttämätöntä, että hallitus pystyy uskottavasti kertomaan siitä, että rasisminvastaista työtä tehdään.

Biaudet painottaa, että rasisminvastaista työtä on laajennettava ja on lisättävä ymmärrystä siitä, miten tuhoisaa on koko yhteiskunnalle, jos asetetaan ihmisiä vastakkain

– On ihan keskeistä, että ne ihmiset, jotka asuvat Suomessa ja ovat Suomessa, pystyvät kaikki kokemaan, että Suomi on heidän maa ja me kaikki olemme yhtä tärkeitä ja suojelemisen arvoisia.

Biaudet toteaa, että on saatava selkeät askelmerkit, joissa hallitus sitoutuu yhdessä tekemään työtä rasismia ja vihapuhetta vastaan.

Vihapuheen vastustaminen on Biaudet’n mukaan siinä mielessä tärkeää, että poliitikoilla, päättäjillä, ministereillä, ryhmäpuheenjohtajilla ja puhemiehellä on aivan erityinen vastuu siitä, millaista keskusteluilmapiiriä luodaan. Edes rivien välissä ei pitäisi pyrkiä ajamaan eri ryhmiä ulos yhteisestä keskustelutilasta.

Hän sanoo, ettei tiedä, hiertääkö vihapuhe-kirjaukset perussuomalaisten kanssa, vaan hän on tässä asiassa tiedotusvälineiden varassa.

Se, voisiko Biaudet äänestää hallituksen luottamuksen puolesta, on hänelle vielä ”miettimisen paikka”. Myös rasismitiedonannosta käytävä keskustelu eduskunnassa voi vaikuttaa asiaan. Avointa on Biaudet’lle niin hallituksen kuin mahdollisesti ministerienkin luottamuksen puolesta äänestäminen.

KYSYTTÄESSÄ kuinka raskas tilanne on RKP:n ryhmän sisällä, Biaudet sanoo, että on käyty aika ”eksistentiaalisissa tunnelmissa”.

Hän toteaa myös, että hänen ajatuksensa hallituksesta ei ole muuttunut. Tällä hän viitannee siihen, että hän äänesti tyhjää kesäkuussa hallituksen luottamusäänestyksessä. Hän on myös aiemmin kertonut, että olisi toivonut, että Suomeen olisi neuvoteltu sinipunaa hallituspohjaksi.

Kysyttäessä, onko hän kokenut ryhmässään painostusta tai painostavaa ilmapiiriä tai voiko seurata sanktioita, jos hän ei äänestä ryhmänsä mukana, Biaudet sanoo, että kansanedustajaa ei sido mikään muu kuin velvollisuus tehdä omantuntonsa mukaan oikein.

– Joskus pitää seistä näkemystensä takana eikä ajatella mahdollisia seurauksia. Mutta tietenkin haluaisin, että me pystyisimme yhdessä viemään näitä asioita eteenpäin… Minä olen iloinen, että RKP on ollut niin vahva ja saanut aikaan sen, että tämä työ on ollut ihan todellista hallituksessa. Mielestäni se on iso edistysaskel, hän sanoo viitaten rasismitiedonannon laadintaan.

– En ole kokenut painostusta. Olemme kaikki aika ahdistuneita ehkä, mutta silti meillä on hyvä keskusteluarvostus.

RKP:N kansanedustaja Joakim Strand kertoo yllättyneensä tänään positiivisesti siitä, kuinka pitkällä rasismitiedonannon teksti on. Siinä on Strandin mukaan myös hyvä kunnianhimon taso.

Strand toteaa, että ei ole mikään salaisuus, että hallitusneuvotteluihin lähdettäessä jako RKP:ssä oli 9-1 tuen puolesta.

– Minun on vaikea nähdä, että se nyt kovin paljon siitä heittäisi, hän esitti arvionsa siitä, missä voimasuhteessa RKP:ssä olevat kansanedustajat voisivat lopulta tukea tiedonantoa.

Hänen mukaansa RKP:n ryhmän keskustelu oli tänään hyvin positiivista.

– Minä näen erittäin hyvät edellytykset jatkaa hallitustyötä ainakin sen pohjalta, mitä tänään keskusteltiin.

Strandin mukaan RKP:n ryhmässä ei pureuduttu asioihin, jotka ovat tiedonannossa auki. Ne kuuluvat asiasta neuvotteluja käyville, valtiosihteereille ja hallituksen johtonelikolle.

– Minun mielestäni oli hyvää tekstiä, mitä meille kerrottiin siitä, kuinka pitkällä ollaan ja mistä ollaan käsittääkseni samaa mieltä.

Olet jo tässä vaiheessa valmis sanomaan, että äänestäisit ministerien ja hallituksen luottamuksen puolesta?

– Olisin erittäin yllättynyt, jos sieltä tulisi jotain sellaista vastaan, että yht’äkkiä olisin valmis heivaamaan koko hallitusohjelmaa roskikseen tilanteessa, jossa käsittääkseni alun perinkään mitään pitkää jonoa Säätytalolle (hallitusneuvotteluihin) ei ollut. Kyllä minun usko tähän vahvistui entisestään tänään.

