RKP voi tänään kaataa hallitusneuvottelut – maahanmuuton ja ilmaston kirjaukset ratkaisevat

RKP:n eduskuntaryhmä kokoontui tänään aamupäivällä päättämään, hyväksyykö se maahanmuutosta ja ilmastosta tehdyt hallitusneuvottelupaperit. Linjaukset saatiin valmiiksi perjantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokouspaikalle saapunut kansanedustaja Eva Biaudet kommentoi medialle lyhyesti neuvottelujen tilannetta.

- Meille ei ehkä ole jätetty hirveästi neuvoteltavaa. Tästä maahanmuutto-osiosta ei ole keskusteltu kuin pari päivää. Kokoomus on valinnut, että siitä keskustellaan tosi myöhään ja näyttää siltä, että heillä on joku paperi, jonka he toivovat hyväksyttäväksi. Me olemme tottuneita siihen, että asioista neuvotellaan, hän sanoi.

Biaudet ei vastannut suoraan toimittajan kysymykseen siitä, hiertääkö maahanmuuttoon liittyvissä asioissa nimenomaan humanitäärinen maahanmuutto työperäisen maahanmuuton sijaan.

Biaudet’n mukaan on kyse myös siitä, miten jo Suomeen tulleisiin ihmisiin suhtaudutaan. Hän sanoi asiaan liittyvän ”eksistentiaalisia kysymyksiä”.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Riikka Purra toivoi aamulla puoluevaltuustolle pitämässään puheessa RKP:n hyväksyvän kirjaukset ilmastosta ja maahanmuutosta.

Purran mukaan nyt saavutettu ratkaisu on kompromissi, josta perussuomalaisten on mahdoton joustaa enää enempää. Hän sanoi, että hallitusneuvotteluissa ei voida edetä, ellei maahanmuutto- ja ilmastokysymyksissä päästä sopuun.

Maahanmuutto ja ilmastoasiat ovat hallitusneuvotteluiden vaikeimmat kysymykset, ja tällä viikolla on keskitytty niiden ratkomiseen.

Kokoomuksen Petteri Orpo on toivonut, että kaikki voivat hyväksyä perjantaina löytyneet linjaukset.

Hallitusneuvotteluita ovat käyneet RKP, perussuomalaiset, kokoomus ja kristillisdemokraatit.