RKP:n Adlercreutz podcastissa: Puolueen johtaminen ylhäältä on herättänyt hämmennystä

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz (r.) on vieraana tuoreimmassa Poditiikkaa-podcastin jaksossa.

– RKP on minun mielestäni ainut luotettavasti liberaali keskustaoikeistolainen puolue Suomessa. Ajattelen, että se on RKP:n vahvuus ja se on se kulma, jolla sitä pitäisi lähteä kehittämään, Adlercreutz sanoo kansanedustaja Hanna Kososen ja SDP:n piirijohtaja Dimitri Qvintuksen toimittamassa podcastissa.

Toisaalta Adlercreutz katsoo, että poliittisesti keskiviivan vaiheilla olevat puolueet ovat haastavassa asemassa maailmassa, jossa polarisaatio kasvaa.

Adlercreutzin mukaan RKP:ssä pitäisi pohtia puolueen sisäistä keskustelua. Hän sanoo, että on tavallaan myytti ajatella, että RKP:ssä olisi kovin laajalla spektrillä toimijoita. Puolue on melko lailla keskiviivan oikealla ja liberaalilla puolella.

Adlercreutz huomauttaa, että on kuitenkin myös eroavaisuuksia ja alueellista ajattelua, mikä pitäisi kääntää voimavaraksi.

– Ajattelen, että me olemme puolueena olleet ehkä aika lailla ylhäältä johdettu, mikä myöskin on herättänyt ehkä vähän hämmennystä ja tyytymättömyyttä. Minä toivon moniäänisyyttä. Minun mielestäni on itsestäänselvää, että puolueen puheenjohtaja ei ole se ainut ääni. Me olemme olleet minusta huonoja antamaan tilaa niille muillekin äänille puolueessa. Minun ajatukseeni liittyy myöskin puoluedemokratian näkökulmaa.

Adlercreutzin puheet asettuvat kiinnostavaan valoon, sillä hän on ilmoittanut tavoittelevansa puolueen puheenjohtajuutta, kun nykyinen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on kesällä ehdolla eurovaaleissa eikä tavoittele enää jatkokautta. Sinänsä Adlercreutz ei kritisoi lähetyksessä Henrikssonia nimeltä mainiten, vaan ottaa yleisellä tasolla kantaa puolueessa koettuun johtamiseen.

Adlercreutz pohdiskeli podcastissa myös osallistamisen ja moniäänisyyden kasvattamista sekä puoluedemokratian kehittämistä:

– Keskustelua ei pidä pelätä. Jos syntyy sellainen tunne, että halutaan vaientaa jotain pohdintaa sen sijaan, että sitä sitten käytäisiin kunnolla läpi, minä en usko, että se vie mitään puoluetta eteenpäin. Meidän pitäisi vain pohtia, miten käsittelemme vaikeat tilanteet, miten käsittelemme kiistat, miten käsitellään erilaisia näkemyksiä, miten annetaan niille tilaa. Miten luodaan sellainen sisäinen kulttuuri, että vaikka olisit eri mieltä, voisit kokea olevasi osa sitä. Jos tällaista pystyy yhdessä pohtimaan, uskon, että se myöskin luo sellaista toimijuuden kulttuuria, joka vääjäämättä tarkoittaa, että resurssit tulevat paremmin käyttöön ja hyödyksi, Adlercreutz toteaa.

RKP:n puheenjohtajakisaan on toistaiseksi ilmoittautunut myös RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.