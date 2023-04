RKP:n Eva Biaudet vastustaa hallitusneuvotteluihin osallistumista – ryhmäjohtaja kommentoi: ”Ei se ole mitenkään tavatonta”

Ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz vahvisti vielä kertaalleen ryhmän kokouksen jälkeen, että RKP osallistuu hallitusneuvotteluihin, jos ja kun kutsu sinne käy. Rane Aunimo Demokraatti

Ryhmä kävi asiasta keskustelun puoliltapäivin. RKP:n kymmenestä kansanedustaja kuitenkin yksi, Eva Biaudet, oli hallitusneuvotteluihin menoa vastaan.

Adlercreutz sanoi medialle kokouksen jälkeen, että RKP lähtee neuvotteluihin omien kynnyskysymystensä kanssa.

– Yritämme löytää ratkaisuja ja rakentaa sellaisen koalition ja hallitusohjelman, että se vastaa tämän hetken suuriin haasteisiin.

Adlercreutzin mukaan selvitettäviä ja yhteensovitettavia asioita perussuomalaisten kanssa riittää.

– Neuvotteluista tuskin tulee helpot, mutta menemme niihin ratkaisuhaluisina ja yritämme löytää sellaisen ratkaisun, joka tyydyttää meidän reunaehtomme ja samalla vastaa isoihin haasteisiin, joiden edessä ollaan.

Adlercreutzin mukaan ongelmia on esimerkiksi maahanmuuton, ilmastopolitiikan ja EU-politiikan kysymyksissä.

– Meillä on aika lailla erilaiset näkemykset ja me olemme sitä mieltä, ja toki taloustieteilijät aika laajasti että saisimme kestävyysvajeen hoidettua, näiden asioiden on syytä olla siinä asennossa, että ne tarjoavat talouskasvulle edellytyksiä.

Adlercreutzilta kysyttiin myös, mikä Biaudet’n asema ryhmässä on, jos RKP päätyy hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

– Sehän on selvää, että ryhmässä on erilaisia mielipiteitä. Niin oli ennen viime kaudenkin hallitukseen menoa eri puoluiessa, ei se ole mitenkään tavatonta mielestäni. On hyvä, että näistä asioista pystyy avoimesti keskustelemaan ryhmässä.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo kertoo myöhemmin tänään, mitkä puolueet hän kutsuu varsinaisiin hallitusneuvotteluihin.