RKP:n Henriksson: Jos leikkaukset kehitysyhteistyöstä ovat liian rajuja, Suomen ei kannata pyrkiäkään YK:n turvallisuusneuvostoon – näin kommentoi Riikka Purra

Suomi on ehdokkaana YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosiksi 2029-2030. Parhaillaan Suomessa pohditaan kuitenkin leikkauksia kehitysyhteistyövaroihin, jolla saattaa olla vaikutusta pyrkimykseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

RKP:n puheenjohtajalta Anna-Maja Henrikssonilta kysyttiin perjantaina ennen hallitusneuvottelujen alkua Säätatalolla, millainen merkitys asialla voi olla Suomen mahdollisuuksiin tulla valituksi.

– Tämä on erittäin hyvä kysymys ja kyllähän se mielestäni vaikuttaa. Suomenhan pitää myös ottaa huomioon se, että mitä enemmän me leikkaamme kehitysyhteistyöstä, sitä enemmän myös meidän kansainvälinen maineemme kärsii tästä. Itse ajattelen niin, että jos tulee liian rajuja leikkauksia, sitten ei kannata pyrkiäkään turvallisuusneuvostoon.

– Mielestäni pitäisi näyttää, että todella on kiinnostunut siitä, että yritetään auttaa ihmisiä siellä missä he ovat samalla kun huolehditaan myös omista. Tämä on yhtälö, jonka me pystymme tekemään. Ilman muuta on selvää jo se, että leikkauksia tulee. Se on jo iso asia, ei tule olemaan sellaista neuvottelutulosta, ettei mitään leikkauksia myöskään kehitysyhteistyöstä tulisi.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi puolestaan asiaa sanomalla, että kehitysyhteistyörahoja on käsitelty puheenjohtajapöydässä jo useita kertoja, mutta tilanne on edelleen auki.

– Tänään yritetään jälleen uudelleen. Osapuolet ovat edelleen hyvin kaukana toisistaan. Toki tämä turvaneuvostokampanja on yksi argumentti, jonka mukaan rahoihin koskeminen on ongelmallista, mutta perussuomalaisten mielestä tämä argumentti ei ole käypä. Täällä Säätytalolla puhutaan valtavista leikkauksista eri sektoreilla Suomen kansalaisten elämään ja niin edelleen. Se, että kehitysapu, se mitä rahaa Suomi laittaa maailmalle, Afrikkaan, Aasiaan tai tekee jopa jonkinlaista kansainvälistä kampanjaa, niin se ei meidän mielestämme ole sopivaa. Emme me ole niitä rahoja kokonaan lopettamassa mutta haluamme selviä säästöjä.

Purran mukaan perussuomalaiset on jo joustanut omissa vaatimuksissaan.

– Kyllä haluamme merkittäviä leikkauksia, mutta toki olemme neuvottelujen alusta tulleet jo selvästi taaksepäin eli emme ole enää samassa asemassa kuin olimme aloittaessamme, mutta nyt aletaan olla jo siellä luvuissa, joista meidän ei ole enää mahdollista tulla alas. Mutta en tietenkään mihinkään yksityiskohtiin mene. Mediassa on ollut joitakin tietoja ja ne saattavat olla vääriäkin.

Purran mukaan ilmastokysymyksissä ja maahanmuutossa saavutetuilla ratkaisuilla ei ole ole ollut sellaista vaikutusta, että sen jälkeen kysymys kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen olisi muuttunut vaikeammaksi.

– Ei ole ollut mitään vaikutusta tähän asiaan. Käytännössä aivan yhtä jäässä kuin se oli sitä ennenkin.

Purra ei osaa sanoa, tuleeko kehitysyhteistyömäärärahoista vielä yhtä iso kiista kuin viime viikonloppuna maahanmuuttopaperista.

– Täällä on myös säästöihin liittyen useita asioita, joista ollaan edelleen erimielisiä. On ihmeellistä, että joillakin sektoreilla rahaa ei ole lainkaan mutta joillakin muilla sektoreilla sitä ei tarvitse edes kysellä.