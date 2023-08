RKP:n Henriksson: Liian aikaista ottaa kantaa Purran ja Rydmanin luottamukseen

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo suurlähettiläsipäivien yhteydessä pitämässään tiedotustilaisuudessa, että RKP on lähtenyt hallitukseen sillä ajatuksella, että se pysyy hallituksessa. Rane Aunimo Demokraatti

Hän ei kuitenkaan suoraan sanonut, että RKP varmasti jää hallitukseen. Henrikksonilta kysyttiin jälleen, koska RKP tekee ratkaisunsa hallitus-asiassa.

– Me tulemme ensi viikolla pitämään eduskuntaryhmämme kesäkokouksen. Tällä hetkellä tilanne on se, että hallitus työstää tiedonantoa (yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa) ja prosessi on käynnissä. Kuten olen aikaisemmin matkan varrella todennut, niin meille on tärkeää, että tiedonannosta tulee hyvä. Sen pitää olla selkeä, sen pitää sellainen, että selkeästi otetaan kantaa siihen, ettei ole minkäänlaista sijaa rasismille Suomessa ja on myös konkreettisia toimenpiteitä ja että myös rahoitus löytyy näille toimenpiteille.

Henrikssonin mukaan vasta sen jälkeen RKP voi lopulta päättää hallituksessa jatkamisestaan, kun se tietää, millainen tiedonannosta muodostuu.

RKP:N puheenjohtajalta kysyttiin myös kantaa, aikooko RKP äänestää tukea perussuomalaisia ministereitä kuten Riikka Purraa ja Wille Rydmania luottamusäänestyksissä eduskunnassa.

– Niin kuin olen todennut tässä tullaan tekemään kokonaisarvio, on tässä vaiheessa liian aikaista ottaa kantaa yksittäisten ministerien luottamuskysymykseen, koska emme vielä tiedä, mikä tulee olemaan tiedonannon sisältö. Tässä toivottavasti olisimme ensi viikolla viisaampia.

Hän sanoi, ettei ole lähtenyt hallitukseen ajatellen, että se kaatuisi.

– Mutta tässä on erittäin tärkeistä asioista ja periaatteista, arvoista kysymys, ja sen takia se, mitä tiedonanto tulee nyt sisältämään, vaikuttaa myös tähän kokonaisarviointiin ja tähän luottamuskysymykseen saadaan sitten palata, kun sen aika on.

KESKUSTAN puheenjohtaja Annika Saarikko väläytti eilen Tampereella keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puolueensa tukea hallitukselle, kun eduskunnassa käsitellään syyskuussa sen antamaa niin kutsuttua rasismitiedonantoa.

Saarikon mukaan keskusta ei ole myöskään tekemässä yksittäisistä ministereistä epäluottamuslauseita, vaan arvioi enemmän hallituksen kokonaisuutta, tiedonantoa ja sitä kautta kaikkien ministerien aitoa sitoutumista tähän.

– Minusta olisi hienoa ja tärkeää, että Suomessa hallitus ja kaikki sen ministerit irtisanoutuisivat täysin kaikesta rasismista ennen poliittista uraansa ja sen aikana. Ei vielä ole nähty mitään sellaista, joka tämän tilanteen muuttaisi. Totta kai tiedonannon sisällöllä on merkitystä ja jos hallitus jatkaa Marinin hallituksen työtä ja osoittaa resurssit siihen, että tätä työtä voidaan viedä eteenpäin, niin onhan se hyvä asia ja sitä odotetaan, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kommentoi Demokraatille Saarikon avausta.

Saarikon ehdolliseen tukeen myös hallituksen ministereille Mäkynen sanoi, että ”keskusta käytännössä kuittaa Purran ja Rydmanin ja muiden puheet”.

– He ovat valmiita hyväksymään tämän käytöksen. Mutta se on ristiriitaista. Kyllä pitää elää kuten opettaa, ja hallituksessa täytyy noudattaa itse ensimmäisenä rasisminvastaista linjaa, jotta se voi uskottavasti tehdä rasisminvastaista politiikkaa.