RKP:n Henriksson: Tuskin olisimme lähteneet hallitusneuvotteluihin, jos perussuomalaisten rasistiset kirjoitukset olisivat olleet tiedossa

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo STT:lle olevansa aika varma siitä, että RKP ei olisi lähtenyt hallitusneuvotteluihin perussuomalaisten kanssa, jos perussuomalaisten rasistiset kirjoitukset olisivat olleet RKP:llä tiedossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kesäkuussa nimitetty hallitus on lähes ensimmäisistä päivistään lähtien ollut rasismikohujen keskellä. Media on julkaissut sekä valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) että elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) rasistisia kirjoituksia menneiltä vuosilta.

Rydmanin edeltäjä Vilhem Junnila (ps.) puolestaan erosi elinkeinoministerin tehtävästä oltuaan tehtävässä vain hetken sen takia, että muun muassa hänen vaalimainoksissaan oli natsiviittauksia.

Henriksson on juuri tällä viikolla palannut viralliselta kesälomaltaan, vaikka varsinaisesta lomasta ei hänen mukaansa voi puhua.

- Tämä on erikoisin kesäloma, joka minulla on koskaan ollut.

Henrikssonin ensimmäisen lomaviikon maanantaina mediassa julkaistiin artikkeli, jossa kerrottiin, mitä kaikkea rasistista perussuomalaisten puheenjohtaja Purra oli vuonna 2008 kirjoittanut Scripta-blogiin.

- Siihen maanantai-iltapäivään asti oli tunne, että on kesäloma. Sen jälkeen se loppui.

Kesän aikana Henrikssonilla on ollut hallituksen sisäisiä kokouksia, nelikon kokouksia ja keskusteluita eduskuntaryhmän kanssa. Lisäksi hän on antanut kymmeniä haastatteluita. Kaikki niistä ovat liittyneet jollakin tavalla perussuomalaisten rasismikohuihin.

Hän näkee kuitenkin myönteisenä sen, että kirjoitukset ovat tulleet ilmi.

- On hyvä, että me nyt keskustellaan rasismista. On hyvä, että me nähdään, että meillä on rasismia Suomessa. Ja meidän on tehtävä kaikkemme, jotta se kitketään pois.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) on useaan otteeseen sanonut, että hallituksessa on nollatoleranssi rasismille. Lisäksi hallitus julkisti heinäkuussa julkilausuman, jossa todetaan, että hallituksessa on nollatoleranssi rasismille ja hallitus sekä jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja kaikenlaisesta ääriajattelusta.

Kun Henrikssonilta kysyy, onko perussuomalaiset riittävästi irtisanoutunut rasismista ja onko perussuomalaisille nollatoleranssi rasismille, seuraa pitkä hiljaisuus.

- Heidän pitää siihen vastata. Heidän toiminnassaan, kirjoituksissaan ja lausunnoissaan on myös näytettävä, että heillä on nollatoleranssi, hän sanoo.

Miltä tällä hetkellä näyttää, onko nollatoleranssi?

- Tulevat viikot tulevat olemaan tärkeitä, niin kuin olen tuonut esille. Tulemme seuraamaan tarkasti, mitä nyt tapahtuu.

Mutta miltä se tällä hetkellä näyttää, onko nollatoleranssi?

- Se riippuu siitä, että ketkä kaikki luetaan perussuomalaisiin.

Esimerkiksi ministerit ja eduskuntaryhmä?

- He ovat sanoneet, että heillä on nollatoleranssi. He ovat yhteisen julkilausuman omalta osaltaan myös hyväksyneet. Nyt on sitten aika ja paikka näyttää se toteen.

”Ei erilaisia määritelmiä rasismille”

RYDMAN sanoi viime viikolla Verkkouutisissa Sanna Ukkola Showssa, että hän irtisanoutuu rasismista sellaisena kuin se on hänen mukaansa ”klassisesti ymmärretty”. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puolestaan sanoi viime viikolla Helsingin Sanomissa, että hänen on vaikea ymmärtää, että jokin maahanmuuttopoliittinen linjaus tai toimenpide on rasistinen, jos toimenpide kohdistuu maahanmuuttajiin yhdenmukaisesti. Mäkelän mukaan siinä ei katsota, mikä on maahanmuuttajan ihonväri tai muu henkilöön perustuva seikka.

- En ole vielä päässyt perille siitä, minkä takia ei voi kerta kaikkiaan irtisanoutua rasismista. Minkä takia pitää sanoa, että niin kuin se klassisesti määritellään?

Henriksson sanoo, että Suomessa on perustuslaissa, tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa selvät sävelet siitä, mitä syrjintä on. Hän lisää, että Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, Euroopan neuvoston suosituksiin sekä EU-komission suosituksiin ja ohjelmiin.

- Näkemykseni entisenä oikeusministerinä on tietenkin se, että Suomen pitää noudattaa näitä. Ei meillä voi olla erilaisia määritelmiä rasismille. Rasismi on sitä, että ajatellaan, että jotkut ihmiset ovat vähemmän arvokkaita kuin toiset. Sellainen ajattelutapa ei sovi Suomeen.

Henriksson ei tässä vaiheessa halua lähteä spekuloimaan, missä vaiheessa RKP:lle riittää rasismikohut.

- Kyllähän se on niin, että niitä on ollut jo ihan riittävästi, hän sanoo.

Hän haluaa nyt nähdä, mihin hallitus kykenee.

Henriksson ei vielä lähde ennustamaan, pysyykö hallitus kasassa ja mitä tulee tapahtumaan syksyllä mahdollisten ministereiden luottamusäänestysten suhteen. Hän sanoo useaan kertaan haastattelun aikana, että eduskuntaryhmä arvioi kokonaistilannetta. Hänen mukaansa kokonaisarvioinnissa tärkeää on, mitä nyt tapahtuu.

Tärkeässä roolissa Henrikssonin mielestä on hallituksen tuleva tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä Suomessa. Hän edellyttää ohjelmalta konkreettisia toimenpiteitä siitä, miten rasismia voi Suomessa torjua.

- Ne konkreettiset toimenpiteet arvioidaan yhdessä sen kanssa, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Sen perusteella asia sitten myöhemmin katsotaan.

Viivi Salminen / STT