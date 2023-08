RKP:n Henriksson Ylellä: ”Jotkut perussuomalaiset edustajat ja ministerit ovat kirjoittaneet rasistisesti”

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo, että puolueen kansanedustaja Eva Biaudet (r.) ei halua kaataa hallitusta. Henriksson puhui asiasta keskiviikkoiltana Ylen A-studiossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Helsingin Sanomat julkaisi aiemmin tässä kuussa Biaudet’n haastattelun, jossa hänen kerrottiin haluavan kaataa hallituksen. Henriksson kuitenkin kertoi A-studiossa, että Biaudet ei ole omien sanojensa mukaan näin sanonut.

- Hän itse on sitä mieltä, että hän ei näin ole tässä haastattelussa sanonut. No, se on hänen ja Helsingin Sanomien välinen asia.

Henrikssonin mukaan RKP:n kanta muodostuu eduskuntaryhmässä. Siksi jutun otsikossa ollut ”Hän haluaa kaataa hallituksen” ei heijasta RKP:n puoluejohdon tai eduskuntaryhmän kantaa.

Henriksson kertoi käyneensä haastattelun kommenteista Biaudet’n kanssa vakavan mutta rakentavan keskustelun.

HENRIKSSON ei halunnut kommentoida suoraan sitä, onko perussuomalaiset rasistinen puolue tai ovatko elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) tai valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) rasisteja.

- Sanoisin näin, että jotkut perussuomalaiset edustajat ja ministerit ovat kirjoittaneet rasistisesti. On hyvä, että jotkut heistä ovat pyytäneet tätä anteeksi.

Henrikssonin mukaan RKP haluaa nyt nähdä, kuinka pitkälle tämä riittää. RKP aikoo tehdä kokonaisarvion siitä, onko puolueella luottamusta hallituksen toimintakykyyn.

Henriksson korosti myös eduskunnan syysistuntokauden alussa annettavan pääministerin yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseen liittyvää tiedonannon ja sen toimenpiteiden merkitystä.

Henriksson kertoi aiemmin Helsingin Sanomissa, että olisi toivonut Rydmanin pyytävän anteeksi julki tulleita rasistisia viestejä, jotka Rydman oli lähettänyt silloiselle seurustelukumppanilleen. Henriksson ei kertonut A-studion haastattelussa, onko Rydmanilla puolueen luottamus. Henrikssonilta kysyttiin myös, kuinka hän äänestäisi, jos hänen olisi äänestettävä nyt Rydmanin ja Purran luottamuksesta.

- Me tulemme palaamaan tähän kysymykseen sitten kun olemme eduskuntaryhmässä keskustelleet tästä asiasta, Henriksson vastasi.

Heli Laakkonen/STT