Rohkeutta ja arvopohjaista politiikkaa tarvitaan juuri nyt

Kulunut vaalikausi on ollut täynnä kriisejä, joita ei vielä vaalikauden alussa ollut näköpiirissä ja joiden ratkomiseen on kulunut aikaa ja resursseja. Kuitenkin suurista, arkeamme koskettaneista kriiseistä huolimatta Marinin hallitus on saanut monia tärkeitä asioita edistettyä ja saavuttanut hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita.