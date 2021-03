Rokotehuoli heräsi Pirkanmaalla, Tampereen pormestari Lauri Lyly: ”Tavoitteena pitäisi olla, että saamme Suomen auki yhtä aikaa ensi kesänä”

Pirkanmaan koronatilanne on heikentynyt lyhyessä ajassa. Tampereen kaupunki painottaa tiedotteessa, että pirkanmaalaisen väestön mahdollisimman nopea rokottaminen on ehdottoman tärkeää tämän kehityksen katkaisemiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Rokotuskattavuutta on nostettava alueellisen pahanemisen ehkäisemiseksi niilläkin alueilla, joiden epidemiatilanne ei nyt ole valtakunnan huonoin. Rokotteita tarvitaan koko Suomessa. Tavoitteena pitäisi olla, että saamme Suomen ”auki” yhtä aikaa ensi kesänä, Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) sanoo Tampereen kaupungin tiedotteessa.

Pirkanmaa on epidemian leviämisvaiheessa. Kuluneen kuukauden aikana taudin 14 vuorokauden ilmaantuvuus on noussut tasolta 30 tartuntaa 100 000 asukasta kohden tasolle 105/100 000. Samana aikana positiivisten löydösten osuus kaikista tutkituista näytteistä on noussut yhdestä prosentista lähelle kolmea prosenttia.

PIRKANMAALLA ROKOTUSJÄRJESTYKSESSÄ on seurattu tarkkaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriö STM:n ohjausta, tiedotteessa kerrotaan.

”Näillä ohjeilla saadaan toivottavasti lähiviikkoina rokotettua ne ikäryhmät, jotka ovat suurimmassa riskissä sairastua vakavasti koronainfektioon.”

Tiedotteessa listataan, että terveytensä puolesta riskiryhmään kuuluvien ryhmä on käytännössä kokonaan rokottamatta. Samoin rokottamatta on lähes koko sote-henkilöstö sekä lukuisia muita tärkeitä ryhmiä, kuten poliisit, jotka altistuvat työssään tartunnalle.

”Ensin pitäisi saada rokotettua Suomessa terveytensä tai yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset ryhmät”, johtajaylilääkäri Juhani Sand Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä korostaa tiedotteessa.

PIRKANMAALLE KOHDISTUVIEN rokotteiden osuus jäisi tiedotteen mukaan jopa 40 prosenttia suunniteltua pienemmäksi, ”jos nyt THL:n johdolla tehtyjen suunnitelmien mukaisesti rokotuksien kohdistumista muutetaan”.

”Tämä estäisi väestön massarokotusten tehokkaan käynnistymisen ja merkittävästi hidastaisi hyvän rokotuskattavuuden saavuttamista väestössä. Myös käytännön satsaukset massarokotusten toteuttamiseksi ovat suuria, eikä massarokotuskapasiteettia kannata ylläpitää puolella teholla ja puolta pidempään.”